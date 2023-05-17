伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%

獸醫提醒民眾在家收好大麻產品，或帶寵物外出時注意寵物所吃的東西，避免寵物因誤食大麻而發生中毒。(記者陳曼玲／攝影)

伊利諾州 的獸醫發現最近貓狗等寵物的大麻 中毒病例在過去六年中增加了448% ，獸醫提醒民眾在家收好大麻產品，或帶寵物外出時注意寵物所吃的東西，避免寵物因誤食大麻而發生中毒。

當地獸醫說，無論是民眾在自家使用大麻，或帶寵物外出時，尤其是狗會在散步時發現丟棄的食物並吃掉它們。

由於大麻對寵物可能造成中毒現象，甚至可能致命，因此無論民眾自己是否使用大麻，都需要注意寵物在生活中可能會接觸到的東西。

過去的六年中，透過寵物毒物求助熱線報告的大麻病例增加了448%。 其中在羅斯科村(Roscoe Village)的GoodVets的主任兼獸醫伯崔(Jordan Beauchamp)說，來到她的診所求助的中毒寵物病例也有所增加。

特別是在過去一周裡，伯崔的診所就收到三起中毒事件，她說小狗的主人透過遠程醫療聯絡醫生，都是發生在狗公園或是住家附近的草地，主人在 30 分鐘到一個小時內就發現寵物的行為出現異常。

伯崔說寵物的大麻中毒的症狀可能因劑量而有所不同，出現的症狀可能是會被像是關門或櫃子、吸塵器這樣的聲音所嚇到，或是出現昏昏欲睡、行動遲緩的徵兆，更嚴重時還會有呼吸和心臟緊縮，甚至發生癲癇的問題。

那麼寵物是如何吃到大麻產品呢？伯崔說有可能是主人把人吃的食物留在房子裡或四周。她提醒食用大麻產品的主人盡量把這類食物收拾乾淨，不要讓寵物吃到。

另外，伯崔說每年這個時期，民眾在天氣回溫時開始帶著寵物去公園，因此發生更多寵物中毒的事件，因為在戶外植物上的葉子、花蕾和它的乾燥的部分也可能有毒，誤食的寵物最嚴重時還可能需要住院治療。

伯崔說，當你發現你的寵物正在吃大麻產品，請立刻把東西從寵物的嘴裡取出。當不確定寵物是否中毒時，請民眾隨時打電話到毒物控制中心(poison control)或當地的獸醫詢問。