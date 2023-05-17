伊州寵物誤食大麻中毒病例 近6年暴增448%
伊利諾州的獸醫發現最近貓狗等寵物的大麻中毒病例在過去六年中增加了448% ，獸醫提醒民眾在家收好大麻產品，或帶寵物外出時注意寵物所吃的東西，避免寵物因誤食大麻而發生中毒。
當地獸醫說，無論是民眾在自家使用大麻，或帶寵物外出時，尤其是狗會在散步時發現丟棄的食物並吃掉它們。
由於大麻對寵物可能造成中毒現象，甚至可能致命，因此無論民眾自己是否使用大麻，都需要注意寵物在生活中可能會接觸到的東西。
過去的六年中，透過寵物毒物求助熱線報告的大麻病例增加了448%。 其中在羅斯科村(Roscoe Village)的GoodVets的主任兼獸醫伯崔(Jordan Beauchamp)說，來到她的診所求助的中毒寵物病例也有所增加。
特別是在過去一周裡，伯崔的診所就收到三起中毒事件，她說小狗的主人透過遠程醫療聯絡醫生，都是發生在狗公園或是住家附近的草地，主人在 30 分鐘到一個小時內就發現寵物的行為出現異常。
伯崔說寵物的大麻中毒的症狀可能因劑量而有所不同，出現的症狀可能是會被像是關門或櫃子、吸塵器這樣的聲音所嚇到，或是出現昏昏欲睡、行動遲緩的徵兆，更嚴重時還會有呼吸和心臟緊縮，甚至發生癲癇的問題。
那麼寵物是如何吃到大麻產品呢？伯崔說有可能是主人把人吃的食物留在房子裡或四周。她提醒食用大麻產品的主人盡量把這類食物收拾乾淨，不要讓寵物吃到。
另外，伯崔說每年這個時期，民眾在天氣回溫時開始帶著寵物去公園，因此發生更多寵物中毒的事件，因為在戶外植物上的葉子、花蕾和它的乾燥的部分也可能有毒，誤食的寵物最嚴重時還可能需要住院治療。
伯崔說，當你發現你的寵物正在吃大麻產品，請立刻把東西從寵物的嘴裡取出。當不確定寵物是否中毒時，請民眾隨時打電話到毒物控制中心(poison control)或當地的獸醫詢問。
上一則
草間彌生「痴迷波點」展 芝市博物館登場
下一則
FB留言