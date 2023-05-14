全美施坦威原廠鋼琴展銷會　年度大優惠 僅限三天

Steinway & Sons施坦威全美原廠鋼琴三天展銷會。

本報芝加哥訊

找琴緣，現在正適合尋找一台理想的施坦威鋼琴的好時機。代表著鋼琴黃金標準的施坦威（Steinway & Sons）鋼琴於5月19至21日(僅限三天)，在全美各州原廠展示廳舉行年度最大優惠展銷會，活動只接受提前預約看琴，先到先得，敬請從速聯絡就近施坦威原廠展示廳洽詢預約。

施坦威自創立至今170年來，致力於製造卓越的鋼琴，在外觀保持不變的基礎上，施坦威每年都在鋼琴觸感、音色、穩定性等方面不斷革新，追求極致，為完美主義者打造藝術傑作。過去十年裡，施坦威又新增了10項專利，至今已連續獲得超過135項專利，使之被視為現代鋼琴製造業的奠基者。

每一架施坦威鋼琴都沿用至今的百年手工制琴工藝，製造一台施坦威平均需要花費一年多的時間打造，其中80%以上的工序仍由製琴師手工完成，確保每台鋼琴的品質都無可挑剔，呈現無與倫比的音樂表現力。

施坦威選用硬質楓木和桃花心木製造琴殼，上好北美雲杉木製造音板，經過平均兩年以上的自然風乾，以確保木材能夠達到最好的聲學品質。之後木材還需要經過層層嚴格的篩選，只有最好的部分才被選用於製琴。

施坦威鋼琴可奏出世界上最美妙的音色，97%的頂級鋼琴藝術家、全世界2,000多個著名音樂廳和頂尖藝術機構都選擇了施坦威鋼琴。

擁有一台施坦威，是每一位學習鋼琴的人都有的夢想；聽過施坦威鋼琴圓潤細膩而富有層次的琴音的人都會被其打動。無論是希望培養音樂審美的琴童家庭，還是熱愛音樂的鋼琴愛好者，入手一台夢寐以求的施坦威鋼琴是永不過時的投資。

一連三天年度最大型、優惠力度最大的施坦威原廠展示廳展銷會是入手鋼琴的最好機會，鋼琴任君選擇，其中包括施坦威鋼琴、施坦威設計Boston波士頓 及Essex艾賽克斯鋼琴的全新陳列鋼琴，還有官方認證保真二手施坦威，信用達標顧客可申請特別銀行貸款 。

此外，以舊換新施坦威顧問可幫助評估任何品牌舊鋼琴的價值，並用於抵扣新琴的購買。另從施坦威紐約原廠展示廳直接購買施坦威鋼琴還將享有施坦威承諾，在十年內，如果您打算將購買的施坦威鋼琴升級為一台全新的、價格更高的施坦威設計的鋼琴，您可以用該鋼琴當初購買的原價進行抵扣。詳細可諮詢各州施坦威鋼琴顧問。前提是鋼琴狀況良好，除了合理的磨損外，不需要進行大規模修整。

敬請抓緊時間預約參加5月19-21日的年度最大型施坦威原廠展示廳鋼琴展銷會，包括施坦威鋼琴、施坦威設計Boston波士頓及Essex艾賽克斯鋼琴的全新陳列鋼琴，還有官方認證保真二手施坦威都將以罕見的超值價格出售。此次活動只接受提前預約看琴，信用合符資格的顧客可獲得貸款優惠。

所有施坦威原廠展示廳均參與此活動，分佈於南加州 Pasadena*、Beverly Hills*、San Diego*,北加州Los Altos*、San Francisco、Walnut Creek，俄勒岡 Portland，華盛頓州 Seattle，伊利諾州 Chicago、Hinsdale（*標注展示廳提供中文服務）。歡迎瀏覽網頁:www.steinway.com/sale-wc聯繫施坦威鋼琴顧問瞭解細節，參與活動看琴需提前預約。