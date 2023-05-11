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取消只以考試成績評鑑學校 芝教局通過

記者黃曉文／綜合報導
芝加哥市教育局日前投票，通過取消以學生考試成績評鑑學校好壞。(取自CPS臉書)
芝加哥市教育局日前投票，通過取消以學生考試成績評鑑學校好壞。(取自CPS臉書)

芝加哥市教育局(Chicago Board of Education)日前通過一項新評級政策，將取消以往仰賴考試成績的SQPR系統，改從學生的考試表現、老師教學嚴謹度，是否以學生為中心，再到學校環境是否有療癒作用等多方面來評鑑。

教育局表示，新的問責制，取消以往將學校從最高的1＋到最低3的SQRP評鑑系統，該系統因過於依賴考試成績，不公平的為學校貼上標籤，多年來飽受批評，該評鑑之前也曾被當局作為關閉學校的理由。

教育委員布雷蘭(Elizabeth Todd-Breland)說，「舊評鑑系統對社區造成傷害。這不僅讓他們覺得學校有問題，而且覺得作為社區一份子、作為父母都有缺陷」。

新的問責政策側重於改善教學與學習，以及創造最佳的教育體驗，而非懲罰。政策顧問伊斯頓(John Easton)表示，新制度可望成為全國的榜樣，「我們改用手電筒而不是鎚子，手電筒可以幫我們找到可以提供支持的地方，而不是使用鎚子，光指責學校很糟糕，只因為該校的服務對象是資源不足的孩子」。

新系統將提供25項指標，部分與舊指標相同。例如：考試成績、考試成績成長幅度、出席率、輟學率和大學入學率。

儘管包括了一些長期存在的指標，但新的政策是一個重大突破，它要求學區必須對提供給學校的東西負起責任，該學區還將分享關於學生參與學術、體育、藝術方面的充分機會，以及學校如何支持學生身體、社交與情緒健康的信息。

新政策雖避免了評級，但批准了一項單獨政策，那就是將學校分為三類：察看(probation)，補救(remediation)，良好狀態(good standing)，以符合州府的要求。

教育研究員沃克(Lisa Jean Walker)要求教育局不要同意新問責制上述「貼標籤」的評級措施。她表示，這些標籤反映了刑事司法系統中使用的術語，而CPS學校中，至少90%的學生為非裔，他們被列入類似刑事系統的「緩刑」(probation)的比率過高。

布雷蘭德對此表示，這些標籤不會用於評判或懲罰學校。

CPS自2019年開始擬定這項新政策，教育局長瓦萊(Miguel del Valle)表示，此案通過是他任期內的亮點。他將在5月任期結束時離開教育局。

教育局 學區 非裔

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