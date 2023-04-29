美亞健康協會4/29(周六) 在26街辦公地點有驗血健康檢查

美亞健康協會在每月最後一個週六上午8-11點均在26街辦公地點有驗血健康檢查服務！

美亞健康協會（MAHA）是一家成立於2003年的非營利性組織，宗旨是減少大芝加哥地區接受醫療服務不足的亞裔 人群的健康差距，所有相關服務都基於亞裔文化和語言特色。服務包括社區健康教育，健康篩查、免疫與護理，心理健康咨詢以及健康研究和政策倡導等。為了履行我們的使命，美亞健康協會與社區組織、醫療提供者、學術機搆、政府公共健康部門和志願者等都有合作。美亞健康協會2023年4月29日上午8時-11時，如有需要，請致電報名：312-225-8659 或直接來美亞辦公室：218 W 26th St，Chicago IL, 60616。

檢查項目：綜合代謝14項 （血糖，腎功能和肝功能；全面血細胞計數，貧血，血小板，血壓等），多項血脂（總膽固醇，好膽固醇，壞膽固醇，甘油三酯），腎臟功能，肝功能，心臟功能，缺鐵性貧血，骨組織和肌肉的功能，血中尿素氮，鈉/鉀/氯，肌酸，計腎小球濾過率，蛋白質、白蛋白，鈣/燐礦，二氧化碳，白細胞數量，總膽紅素，血小板計數，紅細胞體積分佈寬度，紅細胞平均血紅蛋白濃度含量，紅細胞壓積血，平均紅細胞容積，紅血細胞/血紅蛋白，甲型肝炎抗體，乙型肝炎表面抗體，乙型肝炎表面抗原，乙型肝炎核心抗體

檢查費用：檢查綜合代謝14項和多項血脂（膽固醇）收取 $50化驗費，乙肝和甲肝抗原和抗體四項全免費。其他檢查項目：新冠病毒抗體檢測 IGG（需要收取額外化驗費）。

如您的檢測結果是：陽性，說明您體內有抗體(曾經感染過新冠病毒，有症狀或無症狀，或者打過新冠疫苗 )。陰性，請盡快接種新冠疫苗。

額外福利: 凡是來美亞做健康體檢 (14項Comprehensive Chemistry Panel) 常規驗血體檢和各項膽固醇(Lipid Panel) 都可獲得到額外的以下四項免費檢測, 包括：甲型肝炎抗體 (Hep A IgG Ab)、乙型肝炎表面抗體 (Hep B Surface Antibody Quant)、乙型肝炎表面抗原 (Hep B Surface Antigen)、乙型肝炎核心抗體 (Hep B Core Antibody total)

以上檢測可測試您是否患有甲肝和乙肝，是急性還是慢性？以及您是否有甲肝或乙肝抗體？如沒抗體，可來美亞打甲肝和乙肝預防針。預防乙型肝炎和甲型肝炎的最有效的辦法是接種甲肝和乙肝疫苗。

美亞辦公時間：周一至周五，早上9點-下午5點，美亞網址：https://maha-us.org。