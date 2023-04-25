台灣國家交響樂團 征服芝城樂迷

台灣國家交響樂團23日在芝城演出情形。(台灣國家交響樂團NSO臉書)

台灣國家交響樂 團(NSO)23日在芝城 西郊瑞柏市的溫茲音樂廳(Wentz Concert Hall)舉辦演奏會，吸引爆滿觀眾前往聆賞，除了經典交響樂曲目引人入勝外，小提琴家黃俊文(Paul Huang)在中場獨奏的「望春風」，以及樂團演出的「美濃之道」、「來自福爾摩沙的天使 」兩首台灣作曲家作品，讓樂迷們充分感受屬於台灣的獨特細緻文化，迴響十分熱烈。

NSO在指揮準・馬寇爾(Jun Markl)帶領下，於4月中啟動疫情後的首度外訪，樂團先後在華府甘迺迪中心、紐約林肯中心演出，芝加哥則是此次訪美行的最後一站。

演出前駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森簡短致詞表示，感謝台灣之友基金會大力協助安排NSO國家交響樂團到芝城演出，讓更多人有機會認識台灣音樂、文化之美。

樂團一開場就獻上由作曲家李元貞創作的「美濃之道」，這首曲目約13分鐘長，以客家聚落美濃的風土人情為主題，用交響樂展現客家獨特的文化感，宛如重現客家山歌吟唱的琴聲，深刻展現客家文化魅力。

小提琴家黃俊文為當天音樂會焦點之一，他在中場前演奏了一首許多人耳熟能詳的「望春風」，感情豐富的琴音，讓在場鄉親們感動不已。樂團還演奏了蘇格蘭幻想曲No.46，以及孟德爾The Hebrides序曲，精湛演出，贏得一致讚譽。

在演出壓軸「來自福爾摩沙的天使」前，準・馬寇爾表示，他自己對台灣的認識有限，但透過音樂能具體感受台灣，他說，台灣民眾在逆境中仍有積極樂觀的心態，善良友好，且對音樂保有熱誠，「我們希望用音樂傳遞這種台灣精神，讓台灣在許多人心中不是一個抽象的概念或陌生的名字，而一個具象、美好的島嶼，」他說，樂團希望用音樂傳遞台灣精神，讓這個美好的島嶼有更多人認識，他也邀請大家有機會造訪台灣。