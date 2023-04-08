芝城新會同鄉會春宴聯歡會 高朋滿座嘉賓冠蓋雲集共襄盛舉

芝城新會同鄉會春宴聯歡會抽獎環節。

芝城新會同鄉會2023年春宴聯歡會日前在芝加哥 中國城南富麗華大酒樓隆重舉行，高朋滿座，嘉賓冠蓋雲集，共襄盛舉。中國駐芝加哥總領館邊志春副總領事、僑務組長張軍鵬及曹潔領事，芝加哥第11區區長李惠華，華聯會主席吳灝、理事長鄭徵，美亞健康協會劉紅主任以及僑社各界代表等出席共襄盛舉。晚會有為新會鄉親 75 歲以上長者派發敬老紅包，有醒獅助興，并特邀來自洛杉磯的、有美國郭富城之稱的郭富城亞洲模仿賽冠軍顏昌宇先生登臺表演，還有芝加哥彩色藝術團的歌舞及時裝表演和豐富的抽獎品，會場星光熠熠，氣氛熱烈。

聯歡會由林鳳，黃紫紅主持。新會同鄉會會長薛仲良首先致辭對出席活動的嘉賓表示熱烈的歡迎。薛仲良聲稱，2019年8月才成立的新會同鄉會與大家一起走過了不平凡的三年。這三年來，芝加哥新會鄉親守望相助，共克時艱。我們與家鄉新會人民互相加油，熱心募捐支持家鄉抗疫。我們重視鄉情，去年還組團拜訪紐約新會同鄉會，結下兩地鄉親的深厚情誼。我們積極參與社區活動，有錢出錢，有力出力。如組織眾多鄉親參加新年遊行活動，與僑社各團體互動良好，為僑社和諧繁榮作出努力。他強調，讓我們芝加哥新會同鄉會鄉親情牽家鄉，心系祖國，在曆史長河中擔起海外僑胞應有的使命，為弘揚中華文化，為中美民間友好交流貢獻力量。展望未來，薛仲良表示將率領新會同鄉會理事會繼續團結鄉親，同心同德，群策群力，萬向更好的明天。

駐芝加哥中領館副總領事邊志春在應邀致辭時讚揚新會同鄉會雖成立時間短，但發展迅速，并積極參與僑社各項公益活動，為僑社繁榮和諧作出貢獻，也為弘揚中華文化，為中美民間友好交流作出努力。邊副總領事并祝大家新春愉快，身體健康！接著，11區區長李惠華致辭，并由 21 世紀地產公司總裁黃先維現場翻譯表示，4月4日的選舉日將至，李惠華區長希望大家能夠參與投票 ，并投票支持她繼續有機會服務大家、服務社區，為華人 發聲。她還表示，未來將會加強中國城的治安管理，同時也將關心教育，爭取在中國城建高中，方便華人子弟就近返學，關懷長者福利，為長者提供一個平安居住的社區，希望大家投出寶貴一票。紐約新會同鄉會常務理事，紐約林西河堂副會長林廣亮當天也遠道而來道賀。

新會同鄉會副會長趙永悅最後致答謝辭。他表示，今晚芝加哥新會同鄉會春宴高朋滿座，大家歡聚一堂，其樂融融。他說：新會同鄉會能如期成功地舉辦今晚盛大的春宴，我謹代表新會同鄉會全體同仁衷心感謝大家在百忙之中抽出寶貴時間出席。晚會得到熱心鄉親，熱心商家，熱心朋友的鼎力支持，慷慨贊助，在此深表萬分感謝！同時也感謝理事會全體成員為籌備今晚的聯歡晚會不辭勞苦，勞心勞力。