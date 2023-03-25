郭富城世界巡迴演唱會唱響 Hard Rock Live 氣氛超燃

郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會北印第安納站，唱響 Hard Rock Live，氣氛超燃！

萬眾期待的舞王郭富城《舞林外傳 Amazing Kode世界巡迴演唱會2023》16日在北印第安納站隆重唱響 Hard Rock Live。四大天王之一的郭富城(Aaron)不愧是天王巨星，以其充满活力的舞姿，20多首脫口而出、扣人心弦的热歌劲舞，依然寶刀未老的天王郭富城，仍然魅力四射，一首着迷YoHoHo 带动全场跳起来，歌迷們現場感受到天王的舞台魅力，尖叫聲不斷，氣氛超燃，大家都說：這是非常值得一看的演唱會。

演唱會當晚八點一刻在現場觀眾千呼萬喚開始，郭富城與團隊以全新的演出流程及精心打造的舞台服飾傾力演出，并共同演繹了20多首热歌劲舞。分別有《狂野之城》、《共唱这歌》、《你是不是该安静走开》、《Para para Sakura》、《I love you so》、《强》、《铁幕诱惑》、《听风的歌》、《着迷》、《动起来》、《不老的情歌》、《谁能代替你》、《爱的呼唤》、《有效日期》、《Twinkle Twinkle little Star》、《歲月如棱》、《和你再相逢》，《你是我的一切春眠之篇 》、還有八零后成长时光就伴着的这首歌、火遍大江南北的《对你爱不完》等耳熟能詳的經典歌曲。身材和狀態依然 fit 爆的郭富城非常幽默的表示，只要心境年輕，人是不會衰老的。他說喜歡吃芝加哥 的牛肉，還說希望每年來芝加哥一次，感受粉絲們的熱情！

這次郭富城來芝登臺，還有特別驚喜環節，由郭富城擔任男主角的香港電影 「風再起時」在芝市AMC登場，為該季影展開幕片也是北美首映，郭富城出席首映禮並領取「卓越電影成就獎」，郭富城表示，他熱衷將表演視為他一輩子的事業，獲獎則是對他投入電影業的最大肯定，唱歌亦然！郭富城還表示，疫情 三年沒有開演唱會，期間在家舞文弄墨和帶小朋友（倆個女兒），希望大家多多關注他的畫作和書法作品。

北印第安納 Hard Rock Live 位於印第安納州 Gary 的 5400 West 29th Ave. Hard Rock Casino 全新的頂級娛樂中心內，緊鄰 I80/94 Burr Street 交匯處，交通十分便利。擁有占地面積20萬平方英尺的 Hard Rock Casino 是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心提供包括百家樂(Baccarat)，21點（Blackjack），骰子（Craps），牌九（Paigow），輪盤（Roulette），全新角子老虎機（Slots) 及體育博彩等多元賭場娛樂設施及對客人的尊貴服務。此外，該娛樂中心還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，自助餐廳，意大利 Constant Grind Coffee Shop以及三明治西點等高級餐飲場所，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，Hard Rock Casino 从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！