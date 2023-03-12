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芝城林西河堂 兔年春宴熱鬧喜慶

本報芝加哥訊
芝城林西河堂兔年春宴熱鬧喜慶。
芝城林西河堂兔年春宴熱鬧喜慶。

芝城林西河堂兔年春宴日前在南華埠彩蝶靬隆重舉行。包括中國駐芝加哥領事館副總領事邊志春、副領事鄺敏玲，駐芝加哥臺北經濟文化辦事處組長洪中明、副組長黃奕龍，華聯會主席吳灝、副主席何達權，美亞健康協會行政主任劉紅僑，僑務委員林瑞源伉儷，僑領黃伍佩玲伉儷、李氏公所元老李振民伉儷，美洲協勝公會總理陳羨紹，洪門致公堂洪門監堂陳耀滿，專員蔡錫峰, 主席陳偉堅等合影主席陳偉堅等貴賓在林西河堂春宴上合影等來賓以及林氏鄉親、好友近300人出席,  埸面熱鬧喜慶。春宴活動由由英文書記林萬強主持。

林西河堂主席林錫新首先致歡迎詞，林錫新對出席的來賓表示熱烈的歡迎，並祝大家新春快樂！身體健康！家庭幸福！萬事如意！林主席表示，林西河堂歷史悠久，一直以來積極參與社區公益事業，為推動僑社發展僑社和諧穩以及弘揚中華文化做出貢獻。林西河堂鄉親們愛國愛鄉關心祖國經濟建設以及中美友好關係的發展。今晚大家歡聚一堂把酒言歡，希望大家度過一個愉快的夜晚，也希望未來各位嘉賓一如即往的繼續支持林西河堂。

林西河堂副主席林偉權致詞感謝大家支持，感謝林錫新主席大手筆贊助的所有的紅酒。最後由主席林錫新和林偉權率領林西河堂職員和鄉親一起舉杯向大家敬酒，祝福大家新年快樂！闔家幸福！身體健康！顧問林樹球為大家表演口琴獨奏, 獲得眾人熱烈掌聲。

芝加哥 華埠 芝城

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