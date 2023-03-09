明州藝術館青銅展 葉錦添拉近古物距離

奧斯卡金像獎最佳藝術指導葉錦添(Tim Yip，中)為明尼亞波利斯美術館(Minneapolis Institute of Art)設計「永恆的獻祭：中國祭祀用的青銅器」藝術展。(葉錦添臉書)

以電影 「臥虎藏龍」獲得奧斯卡 金像獎最佳藝術指導葉錦添(Tim Yip)，接受明尼蘇達州的明尼亞波利斯藝術館(Minneapolis Institute of Art，MIA)邀請，花了一年多的時間設計「永恆的獻祭：中國祭祀用的青銅器」展(Eternal Offerings: Chinese Ritual Bronzes)，不僅讓觀眾欣賞到神秘美麗的青銅器，更能身歷其境體驗中國先祖的靈性世界，拉近現代人與千年古物之間的距離感。

MIA的亞洲藝術主任與策展人柳楊博士說，MIA館藏的青銅器，有150多件是明州 的麵粉富商匹爾茲貝瑞(Alfred F. Pillsbury)在20世紀上從古董商購入的收藏。匹爾茲貝瑞對美觀、有各種用途與動物圖案的商周時代的青銅器情有獨鍾。

奧斯卡金像獎最佳藝術指導葉錦添。(葉錦添工作室)

柳楊說此次展覽結合聲、光、音樂、投影等效果，在沉浸式的環境中，喚起觀眾多重感官經驗，來體會這些在西元前1200年到元年之間鑄造、用於祭祀的古青銅器。

關於創作的理念，葉錦添認為「藝術要與人有關係」，他說現代是個說明書的世界，許多資訊進到人腦裡，給人知識卻不一定帶來感受。他希望這個展覽帶給觀眾一種對過去與現在能同步理解的自信。

葉錦添認為觀與看有所不同，「觀」要用心，是一種理解眼前事物的內化過程。他將展覽分成七個空間，帶領觀眾進入一場內在的靈性探索之旅：

第一個空間「佈局」(Setting the scene)，從天花板上懸吊青銅碎片，邀請觀眾走入青銅器時代；第二個「曠野世界」(World of wilderness)有虛實並存的神秘動物野獸；第三個空間「宗廟」(Temple)裡懸掛畫有古代宗廟內部的簾幕；第四個空間「儀式」(Ritual)，在天花板上投影藍天，有火與香氣裊裊的香爐之鼎，看見先民歡慶收割等與神溝通的生活儀式。

第五個「盛宴」(Banquet)部份， 是祭祀後享受豐宴的場景，以青銅食器為中心，牆上描繪盛裝祭祀的古人與飲食。第六個「禮」(Rule of propriety)闡述禮儀之邦的中華文化，從個人到社會關係的規範準則。第七個「重回原點」(Coming full circle)，以靜態圖案與立體成像放大呈現青銅器上的各種裝飾花紋，並隱喻考古挖掘使重塑這項跨時空的記憶得以完成。

此展覽自即日起到5月21日為止，購票與展覽詳情請上網：reurl.cc/n7OWyl。