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香檳伊大中國生網購包裹遭竊 索賠無門

記者張晨／綜合報導
香檳伊大中國學生包裹被竊，網站、信用卡、物流均拒索賠。(取自谷歌地圖)
香檳伊大中國學生包裹被竊，網站、信用卡、物流均拒索賠。(取自谷歌地圖)

一18歲的非裔女子(Kyesha M. Neil)涉嫌在香檳伊利諾大學(UIUC)校區公寓盜竊而被警方逮捕，受害者包括中國留學生

根據受害者向本報表示，她從網路訂購的平板電腦在寄達公寓後被偷，雖然嫌犯落網，但不論從購買網站、信用卡方以及物流公司要求賠償均遭拒絕，令人相當苦惱。。

受害的中國留學生表示，她在GameStop網站上購買了一台iPad Pro，大概1TB內存，價格1300元；下單後，系統顯示已發貨，但卻未顯示單號，通過多渠道聯繫客服也沒有得到回應。

她說，GameStop系統顯示訂單還在處理中，因此以為還未發貨，送出訂單10多天後透過電郵詢問，商家告知包裹已在七天前有人簽收；但從訂購官網卻仍顯示她的包裹沒有發貨。

非裔女子妮爾涉嫌偷竊香檳伊大中國留學生包裹。(香檳郡警長辦公室)
非裔女子妮爾涉嫌偷竊香檳伊大中國留學生包裹。(香檳郡警長辦公室)

「我趕忙聯繫公寓，才發現這個包裹被FedEx放在公寓大廳後失竊，GameStop對此表明拒絕退款也拒絕補發。」受害學生說，偷包裹的嫌犯雖已落網，但警方稱她無力賠償，而且iPad已被砸爛，她又向信用卡公司申訴，然而也被拒賠，FedEx則堅稱「貨已送達」不願理賠。

該學生說，各方因素導致自己莫名成為受害者，現在只能透過保險申請理賠，不過，就算保險公司同意賠償，也只能拿回500元，其他部份的損失得自行吸收。

警方紀錄顯示，18歲的妮爾2月11日進入香檳東約翰街(East John Street)300街區的一棟公寓樓郵件區偷東西。

伊利諾大學警方也確認嫌犯偷走了一台蘋果平板電腦包裹；她於2月24日被控二級重罪並出席保釋庭，法官奧姆斯特德(Brett Olmstead)已讓她交保候傳，下次庭審日為本月28日。

法庭紀錄顯示，妮爾在約兩周前，也涉及香檳區2月2日的一起盜竊案。

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