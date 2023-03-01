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芝加哥華裔女教師涉體罰4名小二生 遭控罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)
謝萊英被指控向四名二年級學生有攻擊性身體接觸。(德斯普蘭斯警局)

一名在芝城西北郊德斯普蘭斯市(Des Plaines)小學教書的華裔女老師謝萊英(Lai Ying Tse Escobedo，44歲，音譯)，因涉嫌在課堂上向四名二年級小學生做出攻擊性接觸，包括拉耳朵、打頭部等行為，而被控四項輕罪。

伊利諾州62學區官員表示，該起事件發生在1月11日，地點為62學區的北方小學(North Elementary School)，校方得知情況後，立即通知了德斯普蘭斯警察局的校警，該學區總監亞瑪代(Michael Amadei)說，這起事件讓他深受困擾，無法接受老師這種行為。

學區官員表示，經過調查，二年級班上的一名七歲男童、兩名七歲女童與一名八歲女童聲稱，他們的老師謝萊英在課堂上與他們的身體有所接觸，包括拉他們的耳朵，用文件夾或緊握的拳頭打他們的頭部，並把他們的頭推向他們坐的桌子，官員補充，事件中這些孩子沒有人嚴重受傷。

亞瑪代說，謝萊英受到的指控，包括武斷指揮孩子們，疑使用文件夾打孩子或打某個學生的頭頂。學區指出，不會准許她與學生更進一步接觸。

根據警方說法，謝萊英體罰學生的事件，發在2022年12月21日到2023年1月11日之間。警方表示，當時已經立即將謝萊英從教職移除，目前則繼續停職等待進一步調查，她一共被控四項輕罪。

德斯普蘭斯市警局局長包勒爾(Matt Bowler)說，很感激學生們站出來，也很感謝相關人員馬上採取行動。他表示，警方盡了一切努力，確保妥善處理該事件，也希望讓家長們知道，他們的孩子是在最安全的學校就讀。

謝萊英下次出庭時間為4月3日上午9時，地點在史考基法庭。

學區 警察 芝城

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