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芝加哥中國城「花甜」正式開業　完美在於精細，精彩源自時尚創意

本報芝加哥訊
芝加哥中國城“花甜”隆重開業剪綵， 精彩源自時尚創意！
芝加哥中國城“花甜”隆重開業剪綵， 精彩源自時尚創意！

地址位於芝加哥中國城 237 W. Cermak Road Chicago, IL 60616 SWEET FLORAL“花甜”花店日前隆重開業。花甜花店提供各種精心設計與包裝的鮮花禮品和充滿喜慶的與花相關聯的創意服務。"花甜"以“優雅、浪漫、華美、簡約”的理念為客戶打造"奢華"的家居擺設和讓生活充滿愛意與驚喜的永生花和節日鮮花。“花甜”將為大家提供祝福、守護、堅持、充滿創意的各式鮮花禮品。

“花甜”開業當天，舞獅助興。芝加哥主流政要、社區友好蒞臨道賀，他們包括：芝加哥第11區區長李惠華，芝加哥香港華協會會長兼百佳香港超市集團董事長陳健明夫婦，芝加哥知名僑領馬森柱，Hard Rock亞裔市場總裁 Jenny Moy，Amerista Star市場部主任 Ken Harris，華埠聯盟（UCA）主席 Robert Hoy，21世紀聯盟地產 Sharon Wong以及各界嘉賓出席了開業剪綵儀式。向東主表示祝賀，恭祝花甜生意興隆。花甜東主 Candy 致辭歡迎大家出席開幕禮。

Candy 還表示，“花甜”的所有創意鮮花禮品均採用優質品種的鮮花，特別是永生花-即是永不凋謝的鮮花，多數使用玫瑰、康乃馨經過特殊工藝製作，將鮮花抽幹水份，用機器固定顏色，使其達到永久保留，永不凋謝，有些永生花3-5年，而有些則十年不變，再以流行款式設計各式創意擺設，永生花色彩豐富，讓人賞心悅目。花甜（Sweet Floral）七天開業（10am - 6pm），地址：237 W Cermak Rd Chicago IL 60616，網址：https://sweetfloralchicago.com，電話：312-868-8300。

出席“花甜”開業典禮的來賓，東主Candy （左一）致辭感謝來賓。
出席“花甜”開業典禮的來賓，東主Candy （左一）致辭感謝來賓。
芝加哥中國城“花甜”隆重開業剪綵， 精彩源自時尚創意！
芝加哥中國城“花甜”隆重開業剪綵， 精彩源自時尚創意！
東主Candy （右三）與來賓合照。
東主Candy （右三）與來賓合照。
東主Candy 夫婦。
東主Candy 夫婦。
東主Candy （左三）與來賓合照。
東主Candy （左三）與來賓合照。

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