大芝加哥新年晚會 精采歌舞迎兔年
第39屆大芝加哥僑學各界新年晚會日前在芝加哥市中心希爾頓大酒店舉行，500多位賓客踴躍出席了新冠疫情後的這場年度盛會，當晚壓軸的台灣歌手李泳杰演唱費玉清多首經典歌曲，維妙維肖的動人歌聲，贏得滿堂喝彩。
晚會由ABC第七頻道華裔新聞主播徐平主持，包括三位州眾議員馬靜儀、楊啟華、黃凱煥及芝加哥11區區長李惠華等四位華裔民意代表都到場同慶。
其他嘉賓有伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)、伊州州參議會友台連線共同主席亞逵諾(Omar Aquino)、佛爾勒(Dale Fowler)、州眾議會友台連線共同主席戴維斯(William Davis)、齊契爾(Jeff Keicher)、芝25區區長盧漢士、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、芝加哥華僑文教中心主任蔡季穎，以及芝加哥中華會館主席伍健生等。
伍健生說，新年晚會具有團結社區的重大意義，他特別感謝籌備會總幹事孫序彰及其團隊克服困難，讓活動圓滿推出。
孫序彰說，新年晚會是延續傳承了中國人過新年的喜慶習俗的重要活動，兔子代表智慧、繁榮，祝福所有人新春如意，他並感謝駐芝台北經文處大力協助獲得中西部鴻海、友達光電及Telamon等台灣廠商加入贊助。
姜森致詞時說，大芝加哥僑學界新年晚會從1984年起舉辦，成功將中華民族傳統過新年的歡樂帶給美中地區各族裔，並展示台灣社會的尊重人權、自由、民主與繁榮的共同價值，他並榮幸與大家分享「由於你們的支持，台灣已成為亞洲一座民主燈塔」，台灣與美國的經貿合作，從中西部一些台灣公司的成長即可看出成果。
豐盛晚餐上桌同時，由吳鏡蘋主持的文娛節目陸續登場。安良曲藝社梁敏華、梅珠娟、李紅粉墨登場的折子戲「紫釵記的拾釵情緣」，展現中華文化的傳承發揚；的華僑婦女會姊妹們舞出年味十足的「喜迎春」。
銀河舞蹈學院的「盤鼓舞」和「水袖舞」出色精彩，「芝城歡喜舞蹈社」的「台灣嘻哈舞」，結合台灣原住民的豪氣、團結；C-Pop Dance的演出青春熱情、活力十足。
專程從台灣到芝城演出的「小費玉清」李泳杰，陸續帶來費玉清經典歌曲「一翦梅」、「我在你左右」等，動人歌聲讓觀眾們聽得如痴如醉。
晚會最後由多位晚會籌備會前總幹事與、姜森伉儷、伍健生等，與李泳杰合唱「迎春花」，大家也紛紛相約明年再見。
上一則
為阿茲海默協會募款 維州女7天跑完世界馬拉松
下一則
FB留言