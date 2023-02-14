大芝加哥新年晚會 精采歌舞迎兔年

大芝加哥僑學各界新年晚會嘉賓向與會者拜年。(特派員黃惠玲／攝影)

第39屆大芝加哥 僑學各界新年晚會日前在芝加哥市中心希爾頓大酒店舉行，500多位賓客踴躍出席了新冠疫情後的這場年度盛會，當晚壓軸的台灣歌手李泳杰演唱費玉清多首經典歌曲，維妙維肖的動人歌聲，贏得滿堂喝彩。

晚會由ABC第七頻道華裔 新聞主播徐平主持，包括三位州眾議員馬靜儀、楊啟華、黃凱煥及芝加哥11區區長李惠華等四位華裔民意代表都到場同慶。

其他嘉賓有伊州審計長曼多匝(Susana Mendoza)、伊州州參議會友台連線共同主席亞逵諾(Omar Aquino)、佛爾勒(Dale Fowler)、州眾議會友台連線共同主席戴維斯(William Davis)、齊契爾(Jeff Keicher)、芝25區區長盧漢士、駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、芝加哥華僑文教中心主任蔡季穎，以及芝加哥中華會館主席伍健生等。

伍健生說，新年晚會具有團結社區的重大意義，他特別感謝籌備會總幹事孫序彰及其團隊克服困難，讓活動圓滿推出。

孫序彰說，新年晚會是延續傳承了中國人過新年的喜慶習俗的重要活動，兔子代表智慧、繁榮，祝福所有人新春如意，他並感謝駐芝台北經文處大力協助獲得中西部鴻海、友達光電及Telamon等台灣廠商加入贊助。

姜森致詞時說，大芝加哥僑學界新年晚會從1984年起舉辦，成功將中華民族傳統過新年的歡樂帶給美中地區各族裔，並展示台灣社會的尊重人權、自由、民主與繁榮的共同價值，他並榮幸與大家分享「由於你們的支持，台灣已成為亞洲一座民主燈塔」，台灣與美國的經貿合作，從中西部一些台灣公司的成長即可看出成果。

豐盛晚餐上桌同時，由吳鏡蘋主持的文娛節目陸續登場。安良曲藝社梁敏華、梅珠娟、李紅粉墨登場的折子戲「紫釵記的拾釵情緣」，展現中華文化的傳承發揚；的華僑婦女會姊妹們舞出年味十足的「喜迎春」。

銀河舞蹈學院的「盤鼓舞」和「水袖舞」出色精彩，「芝城 歡喜舞蹈社」的「台灣嘻哈舞」，結合台灣原住民的豪氣、團結；C-Pop Dance的演出青春熱情、活力十足。

專程從台灣到芝城演出的「小費玉清」李泳杰，陸續帶來費玉清經典歌曲「一翦梅」、「我在你左右」等，動人歌聲讓觀眾們聽得如痴如醉。

晚會最後由多位晚會籌備會前總幹事與、姜森伉儷、伍健生等，與李泳杰合唱「迎春花」，大家也紛紛相約明年再見。