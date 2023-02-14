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逾5成市民 支持熊隊留在芝加哥

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥熊隊主球場位於芝加哥密西根湖畔的士兵球場。(士兵球場臉書截圖)
芝加哥熊隊主球場位於芝加哥密西根湖畔的士兵球場。(士兵球場臉書截圖)

第57屆美式足球聯盟NFL冠軍賽超級盃(Super Bowl)12日在可容納62000多名觀眾的亞利桑納州的州農體育館(State Farm Stadium)落幕，精采球賽與爆滿人氣，讓可能失去自己城市球隊的芝加哥球迷五味雜陳，根據一項新的民調指出，超過五成的市民希望熊隊不要搬走，支持該球隊遷離士兵球場(Soldier Field)的則有23％。

這項由芝加哥太陽報、NBC第五新聞頻道以及芝加哥西語裔電視台(Chicago Telemundo)共同舉行的民意調查，訪問了625位芝城選民有關熊隊去留的意見。

結果顯示，52％的人表示，熊隊不應該從芝加哥搬到郊區的阿靈頓高地(Arlington Height)，支持不要從芝加哥遷離的民眾，沒有因為特別的族裔、性別、年齡而出現明顯偏差；此外，23％的受訪者則支持熊隊應該從士兵球場搬走，在此同時，約有25％的人還不確定究竟要不要支持熊隊留在芝城。

這項民調是在1月31日至2月3日間進行，潛在誤差率不超過正負四個百分點。

在問到芝加哥留住熊隊可能採取的策略時，對於「要動用公共資金翻修士兵球場，使成為可容納更多觀眾且為球場加上屋頂成為全年可用的商業中心」選項，51％的芝加哥人反對使用公眾資金進行球場整建，42％則支持該作法，另有7％的受訪者未做決定。

芝市上個月為了重新吸引熊隊考慮留駐，曾透過地標開發公司(Landmark Development)發布一項最新影片，展示該球場完全改造後的全新樣貌。根據地標開發公司的計畫，新的球場將加蓋圓形屋頂，成為一座全年可用的體育及娛樂中心，且在附近興建一座交通樞紐，使進出球場更加容易。該公司表示，重新設計的體育場將充分利用現在球場未用到的空間，加強建立沉浸式的球迷體驗中心、高級俱樂部與美食廣場。

不過，芝加哥熊隊對此表示，球隊仍打算在本季度完成收購原阿靈頓公園賽馬場，且重申沒有計畫考慮或了解士兵球場的翻修方案。

芝加哥 芝城 民調

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