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芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴 高朋滿座

本報芝加哥訊
全美洪門總堂高層的合照。
全美洪門總堂高層的合照。

芝城洪門致公堂日前於南華埠彩蝶軒舉辦2023兔年春宴高朋滿座，氣氛溫馨熱鬧。兩岸官員中國駐芝加哥總領館邊志春副總領事 、僑務組長張軍鵬，前僑委會委員長吳英毅伉儷、駐芝加哥台北經文處副處長李唯誠、文教中心主任蔡季穎，芝加哥第11區區長李惠華、第25區區長盧漢士等貴賓及美洲協勝公會元老團主席、洪門致公總堂盟長/總顧問伍煥鵬，元老黃景雄、陳耀揚、司徒健，監堂陳耀滿，顧問譚建國、馬森柱，外交專員蔡錫峰，芝城洪門主席陳偉堅、譚金賢，美洲協勝總理黃仕初、陳羨韶及芝城協勝主席林偉權、陳年年，中華會館主席伍健生、董事長陳達偉，芝城安良工商會會長伍換光、梅國彬，華聯會主席吳灝、理事長鄭徵、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，僑委會前僑務委員長吳英毅，僑務委員林瑞源夫婦、徐曙明夫婦和洪門致公堂兄弟姐妹、僑界代表等二百多人出席了春宴晚會。

晚宴由洪青舞獅團的五隻祥獅獻瑞揭開序幕，并由汤慧逢和冼凤池擔任主持。芝城洪門致公堂主席陳偉堅致辭歡迎所有來賓出席晚宴，并向大家祝賀新年，事業興旺，萬事如意！陳偉堅表示，芝城洪門致公堂在總堂顧問和元老的帶領下以及各社團友好支持下，會務蒸蒸日上，未來將持續致力服務僑社及促進芝城僑社和諧及繁榮，希望各界携手并進，造福僑社，共創輝煌。洪門主席譚金賢致謝辭感謝各界多年支持洪門，祝大家兔年大展鴻圖！接著由全體洪門職員上臺向在座來賓祝酒，祝福大家兔年大吉，平安健康！  

芝加哥第11區區長李惠華在致辭時首先祝賀大家新年快樂，并呼吁大家踴躍投票參加選舉。李惠華區長表示，她為自己是歷史以來首位華裔女區長，將為華人謀取利益，她已與警方合作，增派多位警務人員在中國城巡查，保護民眾生命財產安全。25區區長盧漢士也在致辭時祝福大家新年健康快樂！芝城洪門致公堂由監堂陳耀滿，顧問譚建國、馬森柱，外交專員蔡錫峰，芝城洪門主席陳偉堅、譚金賢及職員們齊齊向與會嘉賓敬酒，表示感謝！晚會氣氛溫馨熱鬧。

芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴喜氣洋洋！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴喜氣洋洋！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴歡樂喜慶！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴歡樂喜慶！
出席活動的來賓合照。
出席活動的來賓合照。
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴高朋滿座！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴高朋滿座！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴高朋滿座！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴高朋滿座！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴歡樂喜慶！
芝城洪門致公堂舉辦兔年春宴歡樂喜慶！
出席活動的來賓合照。
出席活動的來賓合照。
監堂陳耀滿（右二）等洪門高層向邊志春副總領事等敬酒，恭賀新春。
監堂陳耀滿（右二）等洪門高層向邊志春副總領事等敬酒，恭賀新春。

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