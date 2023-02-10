芝市長選舉最新民調 賈西亞、瓦拉斯領先

隨著芝加哥市提前選舉上路，選情也日益緊張。(特派員黃惠玲／攝影)

最新民調顯示，伊利諾州聯邦眾議員賈西 亞(Jesus "Chuy" Garcia)以及前芝加哥 公校系統總監瓦拉斯(Paul Vallas)，分別以20％、18％的支持率，領先其他七位芝加哥市市長候選人，現任市長萊特福特則以17％緊追在後。

由芝加哥太陽報、WBEZ、芝加哥西語裔電視台Telemundo Chicago以及NBC第五頻道新聞台聯合進行的民意調查8日公布，有五分之三的選民對萊特福特第一個任期內的工作表示不滿，超過一半選民對她有負面看法，71％的選民覺得芝加哥正走在錯誤的軌道上。

受訪者回答他們28日的選舉會選哪位當市長時，賈西亞以20％領先，瓦拉斯、萊特福特以些微差距分居第二、第三，企業家威爾森12％排名第四，庫克郡委員會委員強森11％排名第五，其他候選人的支持率為葛林恩(Ja'Mal Green)2%，金恩(Sophia King)與巴克納(Kam Buckner)支持率均為1％，索以爾(Roderick Sawyer)無人支持。

另有18％的受訪者表示還沒有決定投給哪位候選人。

在受歡迎與不受歡迎的民調數據上，萊特福特有22％選民喜歡，但有54％選民不喜歡她；賈西亞受歡迎度33％，不喜歡者18％；瓦拉斯有30％的選民喜歡，不喜歡的比率有20％；威爾森的喜歡與不喜歡比率為29%、26％；強森則為26％、11％。

繼芝加哥開放前兩個位於市區的提前投票 所後，全市50區的50個提前投票站將在13日起開放投票，選民不分居住區域可到任何提前投票站投票，至於選舉日則為28日，如果屆時九名候選人無任何一人拿到超過半數的選票，就將由票數最高的前兩位在4月4日舉行第二輪投票。

有關投票站地址及其他信息，可直接查詢芝加哥選委會中文網頁，網址：https://reurl.cc/zAgZoy