芝城近半選民：治安為市長選舉投票關鍵

芝加哥市長選情白熱化，民調顯示，近半選民重視治安。(臉書截圖)

距離芝加哥 市級選舉僅剩約兩周，多達九位候選人角逐的市長選情也進入白熱化，一份最新民調 顯示，將近一半的選民，都將能解決「犯罪與公共安全」的候選人，列為最重要的市長人選標準，其次為「刑事司法改革」，「經濟及就業」排在第三。

巴克納。(臉書截圖)

賈西亞。(臉書截圖)

葛林恩。(臉書截圖)

這份甫由芝加哥太陽報、WBEZ、芝加哥西語電視台Telemundo Chicago，以及NBC第五頻道合作完成的民調，訪問了選民選擇市長人選時的關鍵考量標準，結果顯示，多達44％的人認同「犯罪與公共安全」是理想市長必須做好的最重要的工作，接著是刑事司法改革(13％)，再來是經濟與就業(12%)。

排名靠後的考量項目，包括「教育」及「移民」，這兩項僅有6％的受訪者列入重要選擇市長標準；解決城市稅收與支出獲得5%選民認同；住房與遊民問題占4％；貪腐占3％；毒品與交通各有2％受訪者列為關鍵議題；公共衛生則只有1％的受訪者覺得必須優先重視。

強森。(臉書截圖)

金恩。(臉書截圖)

萊特福特。(臉書截圖)

將新市長必須有能力解決「犯罪與公共安全」排在第一位者，無論男女受訪者的比率都占最多，其中男性有47%，女性42%。如以族裔區分，主張市長應優先考慮解決犯罪問題者，白人選民比率達61%、非裔有30％、拉丁裔則有37％。

雖然與去年相比，芝加哥的槍枝暴力情形有所改善，但截至2022年，芝城 謀殺案共697宗，2021年更是25年來該市最暴力的一年。進一步放大分析，數據顯示，芝市僅略高於過去60年來每年平均的謀殺案數量。

芝加哥人還擔心槍枝暴力之外的犯罪，例如盜竊、搶劫與劫車，這些事件已經逐漸蔓延到以往犯罪率不高的地區。

芝加哥非暴力學會(Institute for Nonviolence Chicago)執行主任格羅斯(Teny Gross)說，「這個城市的犯罪率仍然很高，但新冠期間的社會動盪，又讓整個國家，包括白人居住郊區的暴力事件大大增加。」該學會在芝城南區、西區雇用了幾十名前幫派成員。

格羅斯表示，在芝加哥，劫車與其他犯罪案件造成了民眾合理的恐懼。

調查指出，63％的芝加哥市民都感到不安全，非裔居民的此比率更上升到84％，而西語裔則下降到56％，白人感到不安全的比率為49％。

這項民調是由梅森-迪克森公司(Mason-Dixon Polling & Strategy Inc.)在1月31日到2月3日間，電話隨機訪問了625位選民的結果，這些受訪者都表示他們可能會參加2月28日的選舉，受訪者中有36％白人、30％黑人、拉丁裔27％、亞裔3％。

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