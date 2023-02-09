芝華博館華裔藝術家新系列 「團結」揭序幕

Maggie Wong的作品「團結」。(華博館提供 )

芝加哥 美洲華裔博物館 受到歡迎的「焦點系列」當代藝術展，兔年推出全新系列展出，由視覺藝術家Maggie Wong的「團結」首先上場，該項作品透過報紙取材，表現支持革命行動的兒童教育模式，其創新理念充分展現新一代華裔藝術家的無限潛力。

「焦點系列」是由華博館和由摩拉爾製作(Molar Productions)策展人李煥庭共同合作，也是華博館首次做出此類嘗試。華博館策展委員會主任梅素蘭表示，「希望能夠藉此觸及到不同興趣的社區成員，並與他們產生共鳴」，過去這一系列成功吸引了新的觀眾群，也為訪客提供更豐富的體驗。李煥庭說，對才華橫溢的藝術家們來說，與博物館的合作為其提供了建立更廣泛的觀眾群的場地。

Maggie Wong通過雕塑及印刷對報紙進行創作，從她收藏的「團結報」(Unity)中取材，描繪了一種傳統支持革命行動的兒童教育模式 。「團結報」由革命鬥爭同盟(League of Revolutionary Struggle)出版，該組織為激進的共產主義團體，在1978年由奇卡諾八二九運動(August 29th Movement)、美國亞裔義和拳(I Wor Kuen)等兩個。受毛澤東和馬克思列寧主義思想影響的革命團體合併而成。

畢業於芝加哥藝術學院研究所的Maggie Wong，目前是亮點領航藝文中心(The Luminary Center for the Arts)的常駐教育者，並在芝加哥藝術學院擔任講師。

「焦點系列」去年3月推出，聚焦本地新晉和中生代華裔藝術家的作品，其中許多在美國和國際上均有展出，並在包括芝加哥藝術博物館、芝加哥文化中心、海德公園藝術中心、芝加哥當當代藝術博物館、芝加哥藝術俱樂部在內的本地場館展出。

主辦方表示，今年將繼續推出系列華裔藝術家的作品，包括首場Maggie Wong、新聲音Sarah White、觀眾熟識的版畫家Phillip Chen、裝置藝術家Cathy Hsiao、雕塑家Adrian Wong和女兒Clementine、以及畫家James Kao。

Maggie Wong的作品，即日起到3月12日起在華博館展出，華博館地址：238 W. 23rd St.，電話(312)949-1000，開放時間：每周三和周五上午9時30分至下午2時，周六和周日上午10時至下午4時。