芝家務助理及無證移民 可申請500元補助

芝加哥新一波援助，將提供包括低收入家務助理在內的市民一次性500元現金補助。(pexels)

為協助部分低收入 市民得到資助，芝加哥 市府推出新一波的援助計畫「芝加哥彈性基金2.0」(Chicago Resiliency Fund 2.0)，凡是符合低收入的家務助理(domestic worker)，或因為移民身分而沒有拿到聯邦府紓困金 的市民，均可從即日起申請一次性500元的補助。

芝加哥家庭與支援服務局表示，這項補助的申請資格，包括必須住在芝加哥且年滿18歲，同時家庭收入須等於或低於聯邦貧窮線的300％，如一人家庭年收上限為4萬3740元，兩人之家上限5萬9160元，三口之家年收不能超過7萬4580元，每增加一名家庭成員，則年收上限提高5140元，此外，申請者必須是家務助理或無證移民。

此項補助不會詢問是否具有公民或合法移民身分，如果順利拿到一次性500元的補助，也不會被列入使用公共負擔(public charge)。

芝市府估計約有1萬7000名市民符合這項補助的資格。其中從事家務助理一年或一年以上者，約有7000名，無合法居留身分因此未取得聯邦紓困金津貼者約有1萬名。

申請者必須填寫姓名、聯繫資訊、地址以及身分證件，只要符合資格者都可以參加申請。

華埠培德中心提供這項補助的中英雙語的申請服務，詳情可電(312)328-7947。