我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

芝台美商會迎兔年 聚焦促進經貿交流

【芝加哥訊】
芝加哥台美商會會長項邦珍(前右四)感謝嘉賓與所有與會成員出席。(駐芝台北經文處提供)
芝加哥台美商會會長項邦珍(前右四)感謝嘉賓與所有與會成員出席。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥台美商會日前舉行第35屆兔年迎春晚會，大芝加哥地區政要、僑界人士、台商共慶農曆春節，促進台美經貿及商機交流。

會長項邦珍在晚會中祝賀與會貴賓兔年快樂、事業昌盛，她也表示，芝加哥台美商會致力團結台商，融入美國社會，促進商機與合作，並協助發聲呼籲美國政府支持台灣參與國際組織。

伊利諾州審計長曼多匝(Susana Mendoza)、財務長方仲華(Michael Frerichs)、伊州眾議院友台連線共同主席戴維斯(William Davis)、威斯蒙市(Westmont)市長甘特(Ron Gunter)等人，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、芝加哥文教中心主任蔡季穎、副主任黃士聰，還有芝加哥中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長江秋檳，芝加哥台美商會歷任會長、幹部及青商會等約200人出席。

姜森致詞時除祝賀新年外，也感謝商會協助推動台灣與美國中西部商業往來及經貿互動，深盼商會未來持續支持雙邊經貿連結，共同深化台灣及美國中西部人民的情誼及福祉。他也代表僑委會頒發感謝狀，表揚芝加哥台美商會及項邦珍舉辦雙十國慶活動的貢獻。

今年晚會改由當地僑團與才藝人士擔綱演出，包括FASCA學員表演舞獅，台灣留學生口琴演奏、台裔搖滾樂團演唱台灣經典流行歌曲，大獎豐富的抽獎，尤其掀起高潮。

芝加哥 伊州 伊利諾州

上一則

MARTA紅線換軌 部分路段17至22日停駛

下一則

春天何時到？新州、紐約州土撥鼠預測揭曉

延伸閱讀

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷
柑縣台美商會團拜 歡迎新處長紀欽耀

柑縣台美商會團拜 歡迎新處長紀欽耀
浙江商會迎春晚宴 期許美中友好

浙江商會迎春晚宴 期許美中友好
芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會尋求支持

芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會尋求支持
負責審警政 芝加哥選民首次選舉警區委員

負責審警政 芝加哥選民首次選舉警區委員
大都會台灣日起跑 限量套票贈福袋

大都會台灣日起跑 限量套票贈福袋

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷