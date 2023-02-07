芝台美商會迎兔年 聚焦促進經貿交流

芝加哥台美商會會長項邦珍(前右四)感謝嘉賓與所有與會成員出席。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥 台美商會日前舉行第35屆兔年迎春晚會，大芝加哥地區政要、僑界人士、台商共慶農曆春節，促進台美經貿及商機交流。

會長項邦珍在晚會中祝賀與會貴賓兔年快樂、事業昌盛，她也表示，芝加哥台美商會致力團結台商，融入美國社會，促進商機與合作，並協助發聲呼籲美國政府支持台灣參與國際組織。

伊利諾州 審計長曼多匝(Susana Mendoza)、財務長方仲華(Michael Frerichs)、伊州 眾議院友台連線共同主席戴維斯(William Davis)、威斯蒙市(Westmont)市長甘特(Ron Gunter)等人，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、芝加哥文教中心主任蔡季穎、副主任黃士聰，還有芝加哥中華會館主席伍健生、董事長陳達偉、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長江秋檳，芝加哥台美商會歷任會長、幹部及青商會等約200人出席。

姜森致詞時除祝賀新年外，也感謝商會協助推動台灣與美國中西部商業往來及經貿互動，深盼商會未來持續支持雙邊經貿連結，共同深化台灣及美國中西部人民的情誼及福祉。他也代表僑委會頒發感謝狀，表揚芝加哥台美商會及項邦珍舉辦雙十國慶活動的貢獻。

今年晚會改由當地僑團與才藝人士擔綱演出，包括FASCA學員表演舞獅，台灣留學生口琴演奏、台裔搖滾樂團演唱台灣經典流行歌曲，大獎豐富的抽獎，尤其掀起高潮。