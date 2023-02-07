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人氣爆棚 芝元宵廟會上千民眾襄盛舉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
在麥金利公園體育館舉行的元宵廟會嘉賓向在場民眾送上新春祝福。(特派員黃惠玲／攝影)
在麥金利公園體育館舉行的元宵廟會嘉賓向在場民眾送上新春祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥人民藝術團、美亞健康協會聯合主辦，42個社區機構協辦的首屆元宵廟會會，4日在麥金利公園(McKinley Park)體育館推出，結合文化傳承與精采演出的這項活動，吸引上千華洋民眾到場，不論是包餃子體驗、書畫揮毫、茶藝介紹等攤位都擠滿人潮，濃濃節慶氣息，讓不少遊子重溫家鄉鬧元宵情景。

芝加哥人民藝術團團長劉曄、美亞健康協會行政主任劉紅首先向在場者送上新春祝福，劉曄說，藝術團很開心透過元宵廟會，讓大家感受到節慶傳統。劉紅表示，這是第一次推出元宵廟會，看到大家迴響熱烈，充分體現中國文化的魅力。

伊州州眾議員馬靜儀、11區區長李惠華、12區區長阿巴爾卡(Anabel Abarca)，中國駐芝加哥總領館僑務組組長張軍鵬、領事曹潔，芝加哥公園管理局專員、華聯會主席吳灝、兩會會長方燕輝、科工專會長楚非、廣州協會會長勞潔梅與嘉賓與贊助代表，都出席了活動。

會場的文化攤位是活動中最受歡迎的項目，包括搓湯圓、包餃子、茶道、書法、燈籠製作、剪春字等，每一個攤位前都擠滿大人小孩，暢旺人氣讓整個園遊會節慶氣息濃厚。

元宵趕廟會的文娛節目也精采紛呈，廣州協會的舞龍舞獅拉開序幕，隋琳達、何新領唱「開門紅」，加上飛天藝術中心的小朋友伴舞，獲得滿堂喝彩，小舞者的「 紅燈籠」、女聲小合唱「蘭花草」、婀娜多姿的「旗袍秀」、獨舞「慶元宵」，還有女高音陳曉獨唱「瑪依拉變奏曲」等，贏得觀眾掌聲不斷。

「快樂有我健身隊」的歌舞壓軸，為三個多小時的活動畫下完美句點。

活動攤位吸引許多小孩駐足參與。
活動攤位吸引許多小孩駐足參與。
從中午到下午3時的活動，吸引一波波的民眾湧入參與。(特派員黃惠玲／攝影)
從中午到下午3時的活動，吸引一波波的民眾湧入參與。(特派員黃惠玲／攝影)
元宵廟會演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
元宵廟會演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)
現場教元宵製作。(特派員黃惠玲／攝影)
現場教元宵製作。(特派員黃惠玲／攝影)
元宵廟會主辦單位負責人之一、美亞主任劉紅(右二)感謝嘉賓與贊助機構。(特派員黃惠...
元宵廟會主辦單位負責人之一、美亞主任劉紅(右二)感謝嘉賓與贊助機構。(特派員黃惠玲／攝影)
元宵廟會主辦單位負責人之一、美亞主任劉紅(左四)感謝嘉賓與贊助機構。(特派員黃惠...
元宵廟會主辦單位負責人之一、美亞主任劉紅(左四)感謝嘉賓與贊助機構。(特派員黃惠玲／攝影)

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