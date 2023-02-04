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芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會尋求支持

本報芝加哥訊
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與支持者合照。
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與支持者合照。

芝加哥市長候選人、大慈善家 DR. Willie Wilson 日前在芝加哥南華埠萬濠酒樓舉辦選民見面會，尋求華埠選民支持！芝加哥華埠社區的社會賢達、社團領袖及民眾百多人出席支持。Dr. Wilson 是一位成功的商人，他經營多家麥當勞餐廳，還有經營醫療用品公司以及電視娛樂事業。他聲稱，他長期與中國做生意，每年的貿易額高達兩億美元。他樂善好施，取這于民用之于民，他關心民眾疾苦，多次贊助有需要的低收入者免費加油作補貼，還贊助免費食物，讓很多人受惠！

DR. Willie Wilson的競選政綱有三個核心，主要是加強治安，不加稅，多做貿易、搞活經濟，讓市民安居樂業。此外，Dr. Wilson堅決反對暴力犯罪。他表示，他的一個兒子死於槍擊犯罪，所以他和我們唐人街的居民對暴力犯罪感同身受。作為企業家，Dr. Wilson 也是強烈反對芝加哥多年來一貫的”萬稅”市政，強調他做市長絕不會漲房地產稅。這次見面會是由 Dr. Wilson 的華人合伙人夫婦協助舉辦，現場互動非常成功，氣氛熱烈。DR. Willie Wilson 呼吁大家選擇#4號，支持他成為芝加哥市長。

芝加哥市長候選人 Wilson （中）與華埠選民合照。
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與華埠選民合照。
芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會尋求支持。
芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會尋求支持。
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與支持者合照。
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與支持者合照。
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與兩位大律師的合照（右為黃律師，左為胡律師...
芝加哥市長候選人 Wilson （中）與兩位大律師的合照（右為黃律師，左為胡律師）。
芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會致辭。
芝加哥市長候選人 Wilson 舉辦華埠選民見面會致辭。
芝加哥市長候選人 Wilson 與華埠選民合照。
芝加哥市長候選人 Wilson 與華埠選民合照。

芝加哥 華埠 暴力犯罪

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