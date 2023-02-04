明州86歲沈蓓 「紀念與熱愛」畫出人生情懷

沈蓓因思念父親、故土、女兒等畫作，以「紀念與熱愛」為主題舉辦迎春畫展。(記者陳曼玲／攝影)

86歲的沈蓓(Shen Pei)將她退休 後隨性創作的水墨畫，以「紀念與熱愛」為主題舉辦迎春畫展 。她的畫作看起來是中國山水畫，內在卻蘊含澎湃思緒。她以明亮飽滿的顏色在宣紙上揮灑，正如她的舞蹈兼具古典與現代自成一格，吸引許多人前往觀賞。

沈蓓祖籍浙江，從小喜愛繪畫，美術老師誇她有天分，但她因緣際會加入部隊做文藝宣傳，14歲開始舞蹈生涯。1993年沈蓓自浙江歌舞劇院舞蹈編導職務退休，1994年應邀到明州 擔任舞蹈社藝術總監，自此定居當地。

2009年沈蓓回到中國，走訪父親沈昌抗日戰爭期間在雲南擔任鐵路工程總指揮的足跡。沈蓓說，父親38歲時因國事積勞猝死，當年她還不到六歲。

沈蓓在這次展出感念父親的作品中，分別註記了「青山綠水有身影」、「窮鄉僻壤留足跡」、「錦繡河山聞笑聲」、「大野秋風是豪情，絕壁千仞風範」等文字，藉此表達對父親的崇高敬意。

她也述說了這些畫作的創作淵源，她表示，當她走過當年父親修建鐵路的山林與聚落，聽聞祖父輩村民仍感念父親功績，尤其使她感受到葬在當地父親的魂魄仍在天上看顧自己。回美後，沈蓓非常想把心中感動畫出來，於是拿起筆就畫，沒想過要將畫作展覽，後來受到許多人支持鼓勵，她才慢慢開始推出畫展。

沈蓓定居明州後因想念家鄉而畫的「故土」系列，顏色鮮麗的作品中展現她濃濃的思鄉情懷。

沈蓓畫貓是因為來美後惦念著仍在中國的20多歲女兒(多年後才赴美)，沈蓓回想女兒小時有張像貓咪的圓臉、圓鼻子，因此她筆下的貓調皮靈活、生動可愛，充分流露中出沈蓓對女兒的愛。

沈蓓(右)說，女兒伍欣(左)小時有張像貓咪的圓臉、圓鼻子，因此她筆下的貓調皮靈活、生動可愛。(記者陳曼玲／攝影)

2019年沈蓓花了一年的時間作畫，主題為描繪與另一半伍鄂陽的鑽石婚歷程，畫中包括年輕的老虎、小鹿無憂無慮、兩小無猜玩耍，還有老山羊、駱駝、老驢負重道遠，以及一幅鴛鴦戲水的作品，這系列畫作提字標註「平生歷盡不平路，不向人間訴不平」，藉著這數張動物圖畫，娓娓道出與丈夫一路相伴的故事。

沈蓓的畫展期至2月9日，地點在[email protected] Payne畫廊，地址：967 Payne Ave. St. Paul，網站：reurl.cc/vmMbaa。