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芝按摩店華女遭男客刺頸命危 西語裔嫌犯逃逸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
事發按摩店牆上血跡斑斑。(讀者提供)
事發按摩店牆上血跡斑斑。(讀者提供)

事發按摩店地上血跡斑斑。(讀者提供)
事發按摩店地上血跡斑斑。(讀者提供)

芝加哥布萊頓公園(Brighton Park)的一家華人按摩店「身體健康中心」(Body Health Center)，一名男顧客在1日晚間，持利刃猛刺按摩店35歲華女員工，華女頸部與手腕受攻擊鮮血四濺，按摩店牆壁、地板血跡斑斑、十分駭人。警方指出，受傷華女經送醫救治，至今未脫離險境，兇嫌仍然在逃。

該事件知情者接受本報訪問表示，這起事故發生在亞珠街3800號的按摩店，當晚10時許，受傷女員工與一名男性顧客發生口角，爭吵過程中，西語裔的男嫌突然掏出利刃捅了按摩女多刀後逃逸。

發生喋血案的按摩店，位於布萊頓公園區。(特派員黃惠玲／攝影)
發生喋血案的按摩店，位於布萊頓公園區。(特派員黃惠玲／攝影)

華女遭攻擊後曾試圖逃跑，但兇嫌緊追，女受害者頸部與手腕多處遭刺，鮮血沿路噴到店內牆壁、地板，另一名在場女員工看到滿地是血的場景嚇壞，經報警，警方趕到現場收集證據同時，也立刻將傷者送到附近的西奈山醫院急救。根據指出，華女傷勢嚴重，在醫院接受好幾次手術仍未脫險。

該按摩店外裝有監視攝影機，或可提供警方更多破案線索。

發生意外的按摩店已經營多年，布萊頓公園附近聚居不少西語裔，距離華埠車程不到10分鐘，近年則有越來越多華人遷入居住或開店。

另有人指稱，持刀男嫌是想打劫按摩女，但知情者反駁此說法，主要按摩店顧客與工作人員爭執並不罕見，通常都是因為顧客以各種理由，例如服務不好或價格太貴等拒絕支付或減少支付服務金額，導致按摩人員不滿而引發衝突。

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