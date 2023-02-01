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聯邦應急基金發到2月 伊州低收戶或陷困境

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聯邦提供的額外食品補助經費，將在2月底結束，伊州社福機構擔心低收家庭將因此面臨困境。(大芝加哥食品儲存庫臉書)
聯邦提供的額外食品補助經費，將在2月底結束，伊州社福機構擔心低收家庭將因此面臨困境。(大芝加哥食品儲存庫臉書)

伊利諾州社福機構表示，為個人提供額外食物福利的聯邦緊急基金將在2月發放最後一期額外補助，屆時非盈利單位恐將面臨新一波資源不足問題，低收入家庭也可能會出現無力因應通貨膨脹的食品支出困境。

根據社福機構估計，伊州約有200萬人通過補充營養援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program)獲得額外福利，該計畫從2020年4月份因應疫情實施至今，參與該救濟的民眾除了常規的糧食劵(SNAP)福利外，還能拿到緊急補助，不過，這項額外救助將在2月份發放最後一次福利。

聯邦政府在去年12月底簽訂「綜合撥款法案」(Consolidated Appropriations Act)後，終止了糧食補充的應急基金，根據伊州人類服務廳(Department of Human Services)指出，該州從3月開始，參與補充營養援助計畫的民眾，只能拿到固定的SNAP福利。

大芝加哥食品儲存庫(Greater Chicago Food Depository)公共政策副總裁米拉姆(Sophie Milam)說，聯邦這筆應急經費，通常可提供低收入家庭每個月在常規糧食劵之外，多拿55到255元不等的額外補助，一旦這項資金結束，可以預見坊間對於食物援助的需求將上升。

米拉姆說，食品儲存庫的食品分發站以及食品發放合作夥伴，都已經看到需求明顯增加，「我們分析此情況，很大程度都是因為物價飆升引起，因此一旦SNAP福利削減，只會讓更多家庭難以維持生計，更多的家庭轉向食品儲存庫求援」。

聯邦勞工統計局1月份報告顯示，過去12個月，全美肉類、魚類以及蛋類的主要食品價格，上漲了約7.7%。

米拉姆表示，大芝加哥食品儲存庫最近積極加強宣傳有關糧食劵福利的變化，也同時詢問相關家庭是否面臨收入下降或住房及育兒成本增加的情形，並為一些遭逢經濟重大壓力的家庭爭取更多的福利。

米拉姆也呼籲公眾及商家踴躍支援該食品儲存庫，相關信息可查詢：chicagofoodbank.org。

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