芝城美亞 即起協助家庭申請能源補助

享受過前一陣子的暖冬，芝加哥又重新回到酷寒天氣，美亞健康協會表示，為協助有需要的低收入 家庭維持電力與瓦斯供應，即日起將展開協助申請「家庭能源補助計畫」。

美亞表示，這項補助分成多種項目申請，包括一次性撥款給符合資格的用戶，固定月費計畫續期申請，水費補助申請或續期以及能源補助記提供的其他補助或服務，符合條件的申請人，可申請一個或多個以上的能源補助。

申請者的收入資格為：1人之家稅前月收上限2265元，兩口家庭上限3052元，三人之家上限3838元，四口家庭4625元，五人上限5412元，六人月收上限6198元，7口家庭6985元，八人家庭月收上限7324元。

只要符合上述收入資格者，即日起可攜帶以下文件：社會安全卡(無須合法移民身分，只要有報稅 號即可)、最近全家工作收入證明(工資單、SSI、退休金 )，以及最近的瓦斯帳單、電費單。

有需要者請先預約時間，報名電話(312)225-6806、(312)225-8659，美亞地址：230 W. Cermak Rd. 2F，辦公時間為周一到周五早上9時到下午5時。