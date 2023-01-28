我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感驚訝

「我希望我錯」 美空軍上將預測美中2025交戰

祥龍高掛… 密州底城慶兔年 爆滿人潮迎新春

密西根訊
可愛且充滿文化特色的燈籠，非常受到歡迎。(主辦方提供)
可愛且充滿文化特色的燈籠，非常受到歡迎。(主辦方提供)

底特律河濱保護組織(Detroit Riverfront Conservancy，DRCF)與密西根人文協會日前在底城瓦拉河濱公園 (Robert C. Valade Park)，聯合推出農曆新年慶祝活動，長達53呎的台灣美麗紫紅祥龍高掛會場令人驚艷，豐富的節目演出與文化展示，更吸引爆滿民眾觀看參與。

可愛且充滿文化特色的燈籠，非常受到歡迎。( )
可愛且充滿文化特色的燈籠，非常受到歡迎。( )

活動由鄭宗彧擔任司儀，他並介紹了農曆新年緣由。DRFC活動主任佛瑞爾森(Rachel Frierson)及密西根人文協會會長楊逸鴻首先致歡迎詞，駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長舒俞敬、芝加哥僑教中心副主任黃士聰先也陸續送上新年祝賀。剛訪台返美的密西根州眾議員庫勒曼(Kevin Coleman )說，台灣非常美麗，希望大家都有機會去拜訪；台裔密州州參議員張理帶著一對女兒上台，向與會者祝賀新年。

與會嘉賓。(主辦方提供)
與會嘉賓。(主辦方提供)

熱鬧舞獅隊及舞龍隊首先揭開表演序幕，喧天鑼鼓掀起活動高潮，室內包括台灣觀光資訊、奧克蘭大學及當地中校，還有生肖燈籠、自製天燈教學、中文名字書寫、分贈紅包袋等四個展示攤位，更吸引大批人群參觀。由鄭謀驥老師指導的FASCA國樂組並演奏了三首新年慶祝曲目，為活動增添濃濃年味。

底特律本地武術隊在瑞雪紛飛中的精彩拳腳功夫，贏得熱烈掌聲，由密西根大學學生組成的扯鈴隊Revolution，也是當天吸睛演出之一。

主辦單位表示，這次台灣春節慶祝會非常感謝近30位志工在幕前幕後的努力，才能讓充滿文化與年節氣息的歡樂活動圓滿成功。

與會嘉賓。(主辦方提供)
與會嘉賓。(主辦方提供)

底特律河濱保護組織 是一非營利組織，主旨為在底特律國際河濱整建八個公園。該組織從去年起與密西根人文協會聯合舉辦台灣農曆新年慶祝活動。成立於2002年的密西根人文協會致力於為密西根州居民及台灣居民的文化交流，相關信息可查詢官網：mitaiaa.weebly.com

與會嘉賓與玉兔一起拜年。(主辦方提供)
與會嘉賓與玉兔一起拜年。(主辦方提供)
與會嘉賓。(主辦方提供)
與會嘉賓。(主辦方提供)

密西根州 芝加哥 觀光

上一則

休士頓災戶重建 小心被營造商當肥羊

下一則

限地稅漲幅 增雙語警力 瓦拉斯爭取華裔支持

延伸閱讀

芝加哥提前投票啟動 申請郵寄選票創新高

芝加哥提前投票啟動 申請郵寄選票創新高
治安太差 近9成逾50歲選民考慮搬離芝城

治安太差 近9成逾50歲選民考慮搬離芝城
明州台鄉會 歡樂歌舞迎新春

明州台鄉會 歡樂歌舞迎新春
速勝貸款迎新春 免手續費低利息

速勝貸款迎新春 免手續費低利息
紐約華埠迎新春 100萬響鞭炮齊鳴 象徵重現活力

紐約華埠迎新春 100萬響鞭炮齊鳴 象徵重現活力
沒戴口罩起糾紛 槍殺密州商店保全 全家三人判無期

沒戴口罩起糾紛 槍殺密州商店保全 全家三人判無期

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51

超人氣

更多 >
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了