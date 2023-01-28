祥龍高掛… 密州底城慶兔年 爆滿人潮迎新春

可愛且充滿文化特色的燈籠，非常受到歡迎。(主辦方提供)

底特律河濱保護組織(Detroit Riverfront Conservancy，DRCF)與密西根人文協會日前在底城瓦拉河濱公園 (Robert C. Valade Park)，聯合推出農曆新年慶祝活動，長達53呎的台灣美麗紫紅祥龍高掛會場令人驚艷，豐富的節目演出與文化展示，更吸引爆滿民眾觀看參與。

可愛且充滿文化特色的燈籠，非常受到歡迎。( )

活動由鄭宗彧擔任司儀，他並介紹了農曆新年緣由。DRFC活動主任佛瑞爾森(Rachel Frierson)及密西根人文協會會長楊逸鴻首先致歡迎詞，駐芝加哥 台北經濟文化辦事處組長舒俞敬、芝加哥僑教中心副主任黃士聰先也陸續送上新年祝賀。剛訪台返美的密西根州 眾議員庫勒曼(Kevin Coleman )說，台灣非常美麗，希望大家都有機會去拜訪；台裔密州州參議員張理帶著一對女兒上台，向與會者祝賀新年。

與會嘉賓。(主辦方提供)

熱鬧舞獅隊及舞龍隊首先揭開表演序幕，喧天鑼鼓掀起活動高潮，室內包括台灣觀光 資訊、奧克蘭大學及當地中校，還有生肖燈籠、自製天燈教學、中文名字書寫、分贈紅包袋等四個展示攤位，更吸引大批人群參觀。由鄭謀驥老師指導的FASCA國樂組並演奏了三首新年慶祝曲目，為活動增添濃濃年味。

底特律本地武術隊在瑞雪紛飛中的精彩拳腳功夫，贏得熱烈掌聲，由密西根大學學生組成的扯鈴隊Revolution，也是當天吸睛演出之一。

主辦單位表示，這次台灣春節慶祝會非常感謝近30位志工在幕前幕後的努力，才能讓充滿文化與年節氣息的歡樂活動圓滿成功。

與會嘉賓。(主辦方提供)

底特律河濱保護組織 是一非營利組織，主旨為在底特律國際河濱整建八個公園。該組織從去年起與密西根人文協會聯合舉辦台灣農曆新年慶祝活動。成立於2002年的密西根人文協會致力於為密西根州居民及台灣居民的文化交流，相關信息可查詢官網：mitaiaa.weebly.com