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限地稅漲幅 增雙語警力 瓦拉斯爭取華裔支持

特派員黃惠玲／芝加哥報導
瓦拉斯爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
瓦拉斯爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

近日支持率飆升的芝加哥市市長候選人瓦拉斯(Paul Vallas)，日前在南華埠舉行募款餐會，他表示，將增聘中英雙語警察，讓更多警察回歸街頭巡邏解決治安問題；房地產稅方面則計畫對個人地稅漲幅設上限，減輕市民沉重負擔；他並承諾，一定會傾聽華社對近南區高中地點及相關意見，再做出最符合社區需求的決定。

瓦拉斯曾擔任芝加哥公校系統(CPS)前執行長，他在華埠名軒餐廳舉行的募款餐會中說，自己來自於警察、公務員及消防隊家庭，所以非常了解也能深刻體認基層民意。他在最近出爐的一份民調中，在九名市長候選人間，成為支持率僅次於現任市長萊特福特之後的「黑馬」。

瓦拉斯(中立者)爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)
瓦拉斯(中立者)爭取華裔選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

獲得芝加哥警察兄弟會背書的瓦拉斯說，芝加哥的治安議題毫無疑問必須列在新市長最優先任務，他也提到，華埠、阿莫廣場及部分橋港區所屬的914警區，近兩年竊盜與搶劫案高居全市之冠，他如當選一定會增聘中英雙語警力，讓警察與社區互動更密切順利，同時也會將更多警察安排回歸街頭，提高社區警察能見度，增加嫌犯逮捕歸案的比率。

瓦拉斯特別提到，捷運公車犯罪率激增，而芝加哥運輸局(CTA)撥出大筆經費增聘保全的做法，根本浪費錢且無濟於事，他如當選將把該筆資金轉雇更多警察，讓警力執行維護捷運與公車安全。

瓦拉斯(左三)與支持者合影。(特派員黃惠玲／攝影)
瓦拉斯(左三)與支持者合影。(特派員黃惠玲／攝影)

在房地產稅方面，他同意在場許多華裔選民的立場，那就是地稅已經高到很難負荷，尤其華埠一帶新一期地稅激增五、六成的屋主為數不少，瓦拉斯說，他將研擬新的房地產徵收與評估制度，尤其會針對個人屋主的房地產稅率調漲設立漲幅上限，讓一般市民的經濟重負有效減輕。

由於近南區高中選址因距華埠有段距離引起許多民眾質疑，瓦拉斯說，他如順利出任市長，一定會重新聆聽華裔心聲，聽取來自社區的建議，在做出最終建校的相關決定。

警察 華埠 芝加哥

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