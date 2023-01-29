我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

北加半月灣槍擊案導火線 竟是一張100元帳單

CSC長順長順 長年暢順　CSC長順長順 長年大順

本報芝加哥訊
長順專業服務。
長順專業服務。

要長順，裝長順，裝長順，年年暢順。長順櫥櫃有專業設計，專業安裝，專業服務三大「專」王，從實地考察，到櫥櫃安裝，一條龍服務，保君滿意，安裝客人，都因為櫥櫃設計，賞心悅目，家居舒適，心景開朗，自然事事如意，長年暢順。

長順櫥櫃公司，是中國長順櫥櫃廠在大芝加哥地區的廠家直銷服務公司，旗艦產品為歐美流行款式的系列實木櫥櫃產品及配件，同時還提供適合商業樓房的WPC新型環保材料地板、家居複合強化木地板，廚房衛浴大理石檯面，水龍頭，面盆及廚房水槽、新款Cyber抽油煙機等產品。

在行銷歐美的大潮中，長順櫥櫃發現物美價廉、送貨迅速的高品質櫥櫃供不應求，芝加哥CSC櫥櫃公司應運而生，發展迅猛。芝加哥長順櫥櫃公司，廠家直銷模式讓高品質的實木櫥櫃擁有極具市場競爭力的價格優勢。

美式設計、中國製造、免費設計與評估、量身定制、銷售安裝一條龍，是長順櫥櫃行銷大芝加哥、輻射美國中西部地區的制勝法寶。芝加哥長順櫥櫃系列庫存充足，所有展示產品均為倉庫現貨供應，可全部組裝或部分組裝，送貨迅速。

長順櫥櫃樣品展示中心的各種款式櫥櫃，櫻桃木、橡木、楓木等各類優等材質的實木櫥櫃，最流行的歐美經典設計，各種顏色系列，任君選擇。高貴典雅的仿古白、溫馨愜意的櫻桃紅、廣受華人朋友追捧的紫檀、紅木色澤，各類設計風格與色系，您總會在長順找到您最心儀的那一款。

長順櫥櫃銷售人員會認真聽取您需求，免費上門量尺寸、免費評估、免費3D電腦設計。在確定設計方案後，櫥櫃倉庫工作人員將迅速為您組裝，由專業安裝團隊送貨上門，快捷安裝。

長順櫥櫃在芝加哥中國城及附近設有櫥櫃、廚房衛浴產品展示中心，歡迎前往參觀。銷售人員會根據您的需求，提供個性化的廚房設計。免費上門評估，免費設計！

長順櫥櫃公司總部展示中心地址：3048 W 48th Place，Chicago IL 60632。電話：312-860-8826，773-306-1367，網址：http://www.cscabinet.com。中國城展示中心，地址：500 W.18th St, Chicago, IL. 60616，營業時間： 週一到週六（8am - 5pm）。

芝加哥 華人

上一則

芝大雪紛飛 北華埠春節遊行人氣旺 警力加倍安全落幕

下一則

趙玲芝律師事務所提供法律專業服務 成功率高 免費咨詢

延伸閱讀

CBCAC拜年 促華裔耆老積極投票

CBCAC拜年 促華裔耆老積極投票
明州台鄉會 歡樂歌舞迎新春

明州台鄉會 歡樂歌舞迎新春
芝加哥市區租金微降 郊區仍持續強勁

芝加哥市區租金微降 郊區仍持續強勁
休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃

休士頓中國城 舞龍舞獅年味濃
芝加哥首位華裔區長 籲11區選民同創歷史

芝加哥首位華裔區長 籲11區選民同創歷史
福建商會和美中餐飲協會 新年掛燈籠添喜氣

福建商會和美中餐飲協會 新年掛燈籠添喜氣

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34
反對德州Senate Bill 147的200多人23日在休士頓市政廳外抗議。(吳元之推特)

中國移民購屋擬遭限制 200位政商人士抗議德州共和黨人種族歧視

2023-01-25 16:08

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」

三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
汪小菲賴不掉 葛斯齊公布他婚內出軌鐵證 照片一清二楚

汪小菲賴不掉 葛斯齊公布他婚內出軌鐵證 照片一清二楚
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀