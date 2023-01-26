9小學納學區 芝華埠高中最快2026啟用

儘管有反對聲浪，CPS在6月教委會最終投票前，決定全面推進24街夾州街興建華埠高中。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥公校系統(CPS)日前舉行近南區高中(俗稱華埠 高中)首場社區會議，CPS指出，該所高中將為社區高中而非菁英高中(selective enrollment)，預計招收1200名學生，招生範圍包括華埠希利、興氏等九所小學，此外，儘管校址有異聲，但CPS說，到6月教育委員會(BOE)舉行最終投票 前，該計畫將繼續推進。

芝加哥公校家庭與社區部門(Family and Community Engagement)負責人塞谷拉(Adrian Segura)在該場線上會議中表示，新高中的學區 將附近九所小學的畢業生都納入了就讀範圍，除了希利、興氏小學外，還有阿莫(Armour)、國家教師學院(NTA)、德瑞克(Drake)、華德(Ward J.)、豪登(Holden)、史密斯(Smyth)、南環(South Loop)。

由於CPS接到許多詢問有關新高中是否為需要考試才能入讀的菁英學校，他確認表示，近南區高中是一般的社區高中，只要在學區範圍內的學生就可以就讀，不需要經過特別考試。塞谷拉說，目前建校經費的來源為州府提供5000萬，市府800萬，加上學區的7000萬。

他接著介紹了新高中從去年9月通過教委會投票通過，將23街夾瓦伯許街(Wabash St.)的土地與24街夾州街的高中預定地交換的提案，10月份就開始籌備組成設計委員會(design team)，10月25日市議會通過TIF撥款補助建校，11月1日舉行了首次設計委員會會議，12月14日市議會核准800萬的土地併購費用，直到近日召開第一場社區會議。

塞谷拉說，新高中接下來的計畫，包括2月線上會議收集數據以確定新高中的學術聚焦方向與建築設施；3月會議則將公布所收到的反饋，列出所推薦的學術方向、建築設施建議；4月預計將整個建築計畫交付CPS高層及公共建築部門評估；5月發布有關項目與資本的最新情形；6月由教育委員會對2023-24學年的資本計畫進行投票，其中包括興建南區高中。

他表示，如果一切作業順利，新高中可望在2026年啟用。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩以及培德中心主任吳常義均是該所新高中設計委員會的委員，陳本恩說，新校設計委員會由九所小學的家長代表以及五名社區代表組成，主要針對學校建築規畫、課程安排以及學術導向提出建議，她說，華埠社區最重視新校的華語雙語輔導及教學，因此將全力督促規畫，此外，她也將推動新高中聚焦為著重數學、科學、工程與藝術的STEAM學校。

由於新高中預定地距離華埠較遠，陳本恩說，華埠社區仍未放棄爭取在華埠或華埠旁重新選址的可能，參與設計委員會並不表示支持在現址蓋學校，而是要確保華裔對新高中有發聲管道。