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空置比已出租多 芝加哥辦公樓市場停滯

特派員黃惠玲／芝加哥報導
配備最新的建物是芝辦公大樓出租市場的利器，如圖中的原州府大樓已由谷歌接受並進行改建。(特派員黃惠玲／攝影)
配備最新的建物是芝辦公大樓出租市場的利器，如圖中的原州府大樓已由谷歌接受並進行改建。(特派員黃惠玲／攝影)

當民眾已逐漸擺脫疫情陰影，日常生活也幾乎回復正常下，芝加哥市的辦公大樓，因仍然無法確定對員工是否願意回歸通勤上班，還是會擔心在公司不多露面恐面臨解雇，導致整個市場陷入某種程度的停滯，整體空置面積更高於已出租空間，不過，便利交通與最新科技配備的大樓，仍是市場搶手貨。

回顧2022年辦公大樓的地產趨勢時，高緯物業(Cushman & Wakefield)說，這波發展似曾相似，這也意味著在疫情將這部分房產市場攪得天翻地覆將近三年後，業界仍在為同樣的問題感到困擾，包括仍不清楚企業會不會改他們使用或設計辦公室的方式？例如增加休息室、免費食物、戶外空間及其他福利來吸引員工回辦公室上班，或者員工也會想到假使不回到辦公室多多露面，老闆會因此解雇自己。

高緯物業執行董事總經理泰勒(Mason Taylor)表示，辦公樓市場並非絕對全部陷入了停滯且交投與出租清淡，因為未來許多公司都轉向租賃更現代化的空間，有些企業可能會為了員工方便或省錢而改變地點，例如谷歌就將搬到市中心的湯普森大樓，這也意味著緊鄰著原州府大樓的拉謝爾街(LaShall St.)也將隨著出現變化。

「企業主必須考慮員工想要什麼，其中便捷的通勤，幾乎是已習慣在家工作者重回辦公樓的最明確需求」，這也預示環區(Loop)與大都會火車通勤系統Metra車站附近的辦公樓租賃業務將有所好轉，泰勒預告，或許過段時間，目前火熱的富爾頓市場(Fulton Market)與近西區(Near West Side0將不再如此受到青睞。

高緯物業分析，富爾頓市場的辦公樓平均租金，已經達到每平方呎67.65元，而環區大部分地區的租金都只在40元左右。高緯物業報告指出，截至2022年底，從橡樹街(Oak St.)到哈里森街(Harrison St.)，以及從密西根湖到艾許蘭德大道(Ashland Ave.)間的中央商務區辦公室空置率為22.3%，而2021年僅為20.3%。

高緯表示，芝城2022年的租賃大幅放緩，甚至連續兩年市場空置的辦公樓面積超過了租出去的面積。

正在出租的空間，無論現在是否有人使用，都是市中心發展的一項重要因素，而芝城目前多達690萬平方呎的辦公樓面積出租，等於半棟威利斯大廈(Willis Tower)可能空置，這也是高緯物業有史以來的最高紀錄。

而在困境中能夠突圍的無非是具有最新設備的新建大樓莫屬，包括BMO Harris Bank(320 S. Canal St.)、Sterling Bay (345 N. Morgan St.)等。有鑑於此，泰勒說，市中心經典建築的房東，只要願意進行改善修建，就會有機會找到新的租戶。

租金 芝城 疫情

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