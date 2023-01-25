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退出環區商圈 Old Navy芝旗艦店今熄燈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
環區老海軍服飾店24日營業最後一天。(特派員黃惠玲／攝影)
環區老海軍服飾店24日營業最後一天。(特派員黃惠玲／攝影)

位於芝加哥市黃金商圈環區(Loop)的老海軍服飾連鎖店(Old Navy)，23日宣布從25日起關閉這處已經營十年的芝城旗艦店，這也是新冠疫情以來，新的一家零售店結束在芝城市中心的營業據點。

樓高三層的老海軍服飾店，23日已經在店門口貼出24日為營業最後一天的告示，位於州街(State St.)夾蘭道夫街(Randolph St.)的老海軍服飾店，在2012年11月入駐該地點，在此之前原本為伯德斯書店(Borders Bookstore)。

環區老海軍服飾店24日營業最後一天。(特派員黃惠玲／攝影)
環區老海軍服飾店24日營業最後一天。(特派員黃惠玲／攝影)

老海軍服飾店隸屬於Gap服飾集團，Gap這幾年已經結束所有位於芝加哥市中心商業區的零售店。

老海軍發言人說，決定結束州街的營業據點不再續租，是因為「我們會定期審查各個營業店的房產及租約，然後支持有利該品牌與Gap公司的最佳發展道路」。她說，芝市還有三家老海軍零售點，分別位於150 W. Roosevelt Rd.、1596 N. Kingsbury St.、1730 W. Fullerton Ave.，屆時消費者可轉往這些商店選購服飾。

環區老海軍服飾店內商品已經逐漸清空。(特派員黃惠玲／攝影)
環區老海軍服飾店內商品已經逐漸清空。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)總裁愛德華茲(Michael Edwards)表示，他對於老海軍離開感到失望，不過他相信該處營業空間可以吸引到新的商家進駐，他說，州街正在轉型過程，從以往的聚焦大零售企業，逐漸變成吸引越來越多的新商家。

他說，例如英國運動品店JD Sports已經在10 S. State開店，原本關掉的Saks Off Fifth也將在6 S. State原址重新開幕，史東地產(Stone Real Estate)負責人凡斯(John Vance)說，Saks預計在3月重開。

至於老海軍離開後的賣場出路，凡斯說，「這不是世界末日，因為該地點位置很好，相信很快就會有新的商家入駐」。

環區老海軍服飾店24日營業最後一天。(特派員黃惠玲／攝影)
環區老海軍服飾店24日營業最後一天。(特派員黃惠玲／攝影)

不過，他也承認，環區零售市場的確遇到困境，但現在空置的賣場其實都條件不錯，凡斯說，該公司正在進行市中心年度零售市場的調查，他希望報告出爐時，2022年環區的零售空置率可以比2021年的27.44%下降。

愛德華茲說，環區有大約五萬名大學生與4.5萬個居民，因此儘管市中心很多辦公大樓的上班族仍然未回歸，環區的住民以及遊客、參加展覽的商務客近一年明顯增加，「當展覽與會議進行期間，很多餐廳越來越難預定，可以感覺客流量已經開始復甦」。

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