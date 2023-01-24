芝加哥市區租金微降 郊區仍持續強勁

芝加哥市區公寓大樓林立，最新統計顯示房租中位為1375元。(特派員黃惠玲／攝影)

租屋而居的芝加哥 市房客們，在經歷了過去好幾個月令人頭痛的高預算租金 後，終於等到房租出現微幅下跌，根據租房網站Apartment List發布的1月份租金報告顯示，芝城 地區12月份租金平均減少了1.1%，這波小跌，使1月份該市中位租金降到1375元，不過，此價位仍比去年同期高出5.5%。

在此同時，該報告提到，部分芝城郊區城市的房租，令人驚訝漲幅比芝加哥市區還高。

芝加哥的租金中值在12月份下降了1.1%，現在同比增長了5.5%。芝加哥過去一年的租金漲幅低於全州6.6%的平均水平，但仍高於全美4%的平均水平。

雖然2022年整年租金5.5%的同比增長聽起來很高，但與前年同期的增長速度比較，此增幅根本不算什麼，統計指出，從2021年1月到12月間，芝加哥平均租金上漲高達15.6%。

上個月的芝城租金降幅雖只有1.1%，看起來不多，但此比率卻超過了全國降幅0.8%的水平。在全美最大的100個城市中，芝加哥的租金降幅排名第69位，與愛達荷州的博伊西(Boise)降幅以及和路易斯安納州的新奧爾良(New Orleans)的月租金降幅齊平。

以公寓面積進行租金分析的話，目前芝城一居室公寓的租金中位數為1277元，兩居室公寓的中位租金為1386元，全市整個租賃市場的平均租金中位數則為1375元。根據該份報告，芝城的房租金額在全美最大的100個城市中名列第56位。

相比之下，全美一居室的租金中位數為1153元，兩居室的租金中位數為1321元，整體租金中位數為1344美元。這幾個數據也意味著芝加哥的租金中位數，比全美平均要高出2.3%，與北卡州的達勒姆(Durham)和北卡的費耶特維爾(Fayetteville)的價格相似。

至於芝加哥的租金與鄰近城市相比是比較昂貴或便宜？數據顯示，大芝加哥的租金中位為1360元，等於芝加哥的中位房租1375元比大芝加哥的價格高出1.1%。

令人驚訝的是市區的房租竟然沒有比郊區的房租貴多少，此外，值得觀察的是大都會範圍內的房租年增長率達6.5%，比芝加哥的租金增長率還高，這意味著郊區的租金正迅速增長。

根據Apartment List的數據，芝城西郊瑞柏市(Naperville)、蘭柏市(Lombard)以及萊爾市(Lisle)，還有西北郊香柏市(Schaumburg)及展望山市(Mount Prospect)等地區的一房與兩房公寓的月租金及年租金，更是水漲船高。