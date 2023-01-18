蛋價暴漲 芝城民眾愛上養雞

臉書群組「芝加哥愛雞者」說，越來越多人加入該群組詢問在家養雞的信息。(芝加哥愛雞者臉書截圖)

由於禽流感 肆虐，雞蛋 價格在過去一年急遽上漲，越來越多民眾有興趣自己在家飼養雞隻，自給自足還可享受養殖樂趣。

根據臉書群組「芝加哥 愛雞者」(Chicago Chicken Enthusiasts)表示，他們的群組人數近來明顯增加，主要是因為去年禽流感導致4400萬隻禽類死亡，造成雞蛋價格大幅上漲。該群組稱，去年11月一打雞蛋售價約3.59元，而前年同期才賣1.72元。

「芝加哥愛雞群組」網頁的管理員布萊克本(Erin Blackburm)說，正因為雞蛋價格高，假使可以用不貴的價格取得雞籠，還有讓雞隻跑步的空間，的確可以達到減少購買雞蛋的開銷。

當然並不是每個地方政府都允許居民在後院養雞，但現在開放民眾養雞政府日益增加，芝加哥市甚至可以擁有一個雞舍。

布萊克本說，決定養雞的話，前期成本大約只要花200元就可以買到一個雞籠，有的比較大的雞舍則要價好幾千，端視你計畫的雞隻多寡而定。

她本身在芝城北郊養了幾隻雞，「你只需要一個非常簡單的雞籠，避免雞隻受到其他動物掠食者的侵害，並保持乾燥及不會有風吹入即可，至於雞隻並不貴，一隻小雞價格約七元，母雞一隻則要25元。

Home to Roost公司的養雞愛好者穆爾托夫(Jennifer Murtoff)表示，如果指望藉著養雞來省錢，恐怕不會如願，但隨著雞蛋價格上漲，因而藉著養雞而吃了很多自家雞下的蛋，計算成本與開銷後，應該會很划算。

她說，並不是所有市政府都允許民眾在後院養雞，因為雞隻會帶來噪音、氣味、汙穢與疾病，但她也提到，母雞比狗更安靜，氣味與疾病通常也不是問題，而且養雞會讓孩子有機會知道食物從何而來，雞屎還可以製作成豐富營養的堆肥，雞還會吃蟲子與小蟑螂，還可提供養雞者樂趣，「比看電視還好」。