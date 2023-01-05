大樓東主：麥當勞反對 芝歷史建築改建住宅受阻

為配合芝加哥 市府在環區(Loop)推動興建更多住房的目標，芝市西蘭道夫街(Randolph St.)36號的大樓東主卻因為一樓與二樓的長期租戶、速食業巨頭麥當勞 不同意而無法進一步實踐改造計畫。

該大樓東主之一、律師德拉格夫(Steven DeGraff)說，儘管麥當勞已經告知他原營業據點將不會重新開業，但對方卻不同意業主提出的改建方案，德拉格夫說，他如果要把該大樓改建為住宅的話，根據消防法規必須提供第二個入口，因此他需要從已經停止營業的麥當勞現址，畫出約93平方呎的空間配合規畫為第二入口。

然而握有該據點長期租約的麥當勞，雖然聲稱不會重開該地點營運，「但卻拒絕我們提出的所有建議」，德拉格夫說，對方的態度是「拿錢來解決」(Buy me out)。對此麥當勞未發表任何評論與回應。

這棟座落於蘭道夫街與狄爾朋街(Dearborn St.)口的八層樓建築，面積約有3萬2000平方呎，樓層及窗戶都偏小的該棟大樓，並不受到一般公司行號的歡迎。德拉格夫說，該大樓緊鄰劇院、商場Block 37以及多家餐廳，假使改建成64套公寓將會有更加利用價值，他估計改建費用約需1500萬。

德拉格夫說，幾十年前，麥當勞與該大樓簽訂了「甜心交易」(sweetheart deal)，麥當勞每年僅需支付每年1元的租金加上該建物每年39％的地產稅。

這座帶有鑄鐵底座的義大利 風格建築，是在1871年芝加哥大火後不久興建，也因為歷史悠久，早就被列入國家歷史遺產名單。德拉格夫說，新的規畫將可為該老舊建築帶來生機，並為環區增添活力。