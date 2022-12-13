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家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

記者陳曼玲／綜合報導
劉麥可。(威爾郡警方提供)
劉麥可。(威爾郡警方提供)

一名住在威斯康辛州的36歲的華裔男子劉麥可(Michael Liu，音譯)，因家暴剛被法院判決四個月監禁和兩年緩刑，卻在日前還未到監獄報到時開車到芝加哥南方40里的威爾郡(Will County)，闖入岳父母家，刺傷他們，隨後反而被抵抗的岳父按倒在地，身中17刀，在醫院靠呼吸器維生多天，才意識清醒。

破門開槍 彈匣被卡住

根據威爾郡警察局副局長強格斯(Dan Jungles)說，劉麥可持手槍在岳父母家門外等待，後來隔著窗戶對房屋內的人開槍但沒打中，就走到房子前打破玻璃拉門進入房子，接著開了兩槍，後來因彈匣卡住，劉麥可便拿出身上的刀子往岳母胸口刺去。

岳父自衛 高中曾是摔角手

劉麥可沒想到他隨後反被曾是高中摔角手的岳父壓制住，並且被自衛的岳父刺了17刀。受了重傷的劉麥可告訴趕往現場的警察說讓他死了算了。劉麥可在醫院使用呼吸器好幾天後，才意識清醒，能回答警方問題。

警方表示，劉麥可因家暴正在與妻子離婚。

劉麥可襲擊岳父母前一天，法官多羅(Jennifer Dorow)才宣判劉麥可因在家丟東西與毆打妻子被判處四個月監禁和兩年緩刑，多羅告訴劉麥可在 1 日要到沃科夏郡(Waukesha County)的監獄報到，檢察官說但他沒有這樣做，而是去襲擊他的岳父母。

因此威州民主黨執行董事雷米克 (Devin Remiker)批評多羅的判決使家暴的受害者和其家人陷於危險的狀況。

劉麥可管理15員工 正接受心理諮商

另外，根據WRN Newsletter說，劉麥可擁有碩士學位，在公司擔任全職工程師主管並管理15名員工，過去無犯罪記錄。他公司的老闆並寫信給法庭說明，劉麥可能因工作壓力正在接受心理諮詢。劉麥可在法官宣判時表現悔意和道歉。

劉麥可參加了一個名為「新起點」( New Thresholds)的治療項目，負責治療的顧問寫信給法庭說劉麥可認真接受治療並預後良好。

多羅的團隊聲明多羅對劉麥可的判決其實比檢察官對他的刑求要高。

家暴 警察 監獄

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