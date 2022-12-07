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物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

特派員黃惠玲／芝加哥報導

物價上升，各種費用開銷也水漲船高，許多消費者發現，連小費也以各種管道、各種名目，出現在一些不尋常的地方，網友抱怨，連買瓶礦泉水，或開車經過「得來速」(drive through)，或自助點餐，竟然都被要求是否支付18%的小費。

芝加哥ABC新聞頻道報導，南佛羅里達大學行銷與商業教授畢斯瓦斯(Dipayan Biswas)說，他研究小費已經長達十年，目前這種新的小費趨勢，在電子結帳平台問世後更是蓬勃發展，加上疫情通貨膨脹，更加速了各行各業要求消費者支付小費的做法。

畢斯瓦斯表示，現在有更多企業、商家允許收取小費，希望藉此讓該份工作更能吸引員工上門，「我已經厭倦了小費，對吧？所以我最擔心的是這種做法，將影響到真正靠小費生存的行業」。

禮儀專家法利(Thomas P. Farley)說，小費的概念，源自於消費者獎勵工資最低的服務人員，在他的的「毫不猶豫會給小費的名單」中，只有三種人選，那就是服務生、調酒師以及洗手間服務員，他說，長久下去，是否屆時連到診所看醫生，或到牙醫辦公室看牙等，都得支付小費。

法利表示，支付小費時，建議不要使用現金，另外，每個人都可以擁有自己的立場，不必為了沒有付小費而內疚，說「不」是每個人的權利。

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