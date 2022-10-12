賞鳥季來了 庫郡森林保護區擁有絕佳景點

濕地是賞鳥絕佳地點。(記者陳曼玲／攝影)

喜愛賞鳥的人現在正是時候。每年數百萬隻鳥類從加拿大 通過芝加哥地區向南美遷徙，位在庫克 郡(Cook County)的埃格斯樹林(Eggers Grove)森林保護區可觀察到250種鳥類，是賞鳥絕佳景點。

奧杜邦五大湖區(Audubon Great Lakes)執行董事帕克(Michelle Parker)說這些鳥類是自然奇蹟，有些從加拿大飛往南美途中落腳埃格斯樹林休息，包括禿鷹、紅喉蜂鳥(ruby-throated hummingbirds)、大藍鷺(great blue herons)、猩紅色唐納雀(scarlet tanagers)、美洲白鵜鶘(American white pelicans)和大角貓頭鷹(great horned owls)等。

位在東南部(Southeast)的埃格斯樹林保護區占地 240英畝，曾被來自附近的鋼鐵工廠汙染，但近年復育有成，包括以40萬元建立管道到附近的狼湖(Wolf Lake)，讓工作人員可調整100畝的沼澤水位，促進本地植物生長、阻止入侵物種並恢復水鳥棲息地，像是讓大白鷺能棲息在淺水區抓魚。

庫克縣委員會主席普雷克溫克(Toni Preckwinkle)表示，埃格斯樹林是卡魯梅特(Calumet)大湖區的重要生態系統，經由保護區和合作夥伴的投資 ，使林地鳥類的棲息濕地得以復育，並成為熱愛自然與賞鳥人的最佳去處。

森林保護區專家貝克(Jessica Becker)說這些投資不僅嘉惠野生動物和當地居民，也讓所有關心候鳥遷徙的人欣喜。森林保育主管藍朵爾(Arnold Randall) 表示正在籌備多項活動包括賞鳥散步、健行和自然街區派對等。

森林保護區的自然學家將於11月10日在埃格斯樹林舉行鳥類漫步活動，還提供當地賞鳥信息，包括鳥類種類、本月鳥類與幫助鳥類繁衍等資訊，活動詳情請點這裡。