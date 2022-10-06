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世界日報贊助 美國獎學金夢想獎接受申請

本報訊
「美國獎學金」月前在華府舉行2022年慶典，慶祝20名傑出學生獲得「夢想獎」。（記者張筠／攝影）
「美國獎學金」月前在華府舉行2022年慶典，慶祝20名傑出學生獲得「夢想獎」。（記者張筠／攝影）

美國獎學金夢想獎」(Scholarship America Dream Award)專為財務困難的大學生所設立，依實際需求，每年可獲5000元至1萬5000元，世界日報贊助該獎學金，保障至少一個名額給華裔學生，今年申請截至美國中部時間10月15日下午3時。

全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)於2013年創立「夢想獎」，已頒發超過200萬元、幫助上百名有需要的學子。美國獎學金董事會主席、世界日報執行董事李德怡表示，世報在「夢想獎」創辦之初就捐款設立針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」，獲獎機會高，鼓勵更多家庭困難的華生申請。

「美國獎學金」董事會主席李德怡今年6月於華府頒獎典禮致詞勉勵學子。（記者張筠／攝...
「美國獎學金」董事會主席李德怡今年6月於華府頒獎典禮致詞勉勵學子。（記者張筠／攝影）

與其他獎學金不同，此獎學金針對二或四年制大學在校生，提供第二年開始的資助，之後最多可續領三年或至取得首個學士學位，且因應物價及學費調漲，每年增1000元。

除世報贊助的華生獎項，另有一般獎學金、STEM(科學、科技、工程、數學)獎學金、中西部學生獎學金。科學、語言、法律，歷屆獲獎生有不同專業興趣，約半數表示正因此獎學金，他們才有機會讀大學，甚至日後出國留學，並與過去獲獎生分享經驗，與贊助者及企業領袖交流，回饋社區。

網站可查看近屆獲獎生訊息，機會平等，參考人口統計與專家評估，找出最需要幫助的群體，不論族裔、年齡、性取向、移民國家等。標準包含財務需求、在校成績、領導力與校園、社區事務參與、工作經驗等。申請者應說明個人目標、家庭或個人財務等特殊情況，並展現突破困境的求學成果。

申請本年度夢想獎條件為：1、年滿17歲；2、美國公民、持有綠卡或具備「年輕無證移民暫緩遣返」(DACA)身分；3、2022年9月前，已從美國學校獲得高中文憑或同等學歷；4、2023年6月前，預期或至少完成一年大學學業；5、計畫2023-2024學年內，在美國的兩年、四年制大學或職訓學校讀二年級或以上的全職學生；6、正在求學，以獲得副學士或首個學士學位為目標；7、GPA在3.0以上；8、證明有財務需求等。詳情請查看網址：https://bit.ly/3dO8g6m

如欲捐款支持美國獎學金夢想獎，可至：https://bit.ly/3rg9V7S，或寄支票至World Journal, 141-07 20th Avenue, Whitestone, NY 11357，抬頭寫「Scholarship America Dream Award」，請註明「World Journal Award」，表明贊助夢想獎的世界日報華裔學生獎學金項目。

華裔 美國獎學金 世界日報

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