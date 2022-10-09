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國際佛光會世界理事會 元宇宙線上萬人會議

本報芝加哥訊
渥太華住持 永固法師解說 登入虛擬會場的步驟。
渥太華住持 永固法師解說 登入虛擬會場的步驟。

「VFairs走入元宇宙」，國際佛光會世界總會2022年第七屆第四次理事會線上會議，結合虛擬會議平台隆重登場，禮請總會長心保和尚主持，以「智慧與創新」發表專題演說，全世界的佛光會員和輔導法師們雲端相會。理事會期間，針對生活中不同的話題，展開「圓桌討論」，並以中文、粵語、法文、日文、西文和葡文等八種語言進行，虛擬會議室隨時開放，給全球佛光人上線瀏覽。

心保和尚首先致詞，感謝佛光人的發心與付出，創造了佛光會30年的里程碑，並肯定佛光人不忘初心，無私奉獻，為全世界更美好，並期許佛光人為下一個30週年努力邁進。會中，頒發「2022年三好微電影國際創作競賽」獎項，表揚佛光人以短片呈顯生命的真善美，推動世界的愛與和平。佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師也表示，未來佛光山團隊也將與網龍科技合作，開創「佛光雲宇宙」的新紀元。

10/02/2022晚上7時，由芝加哥協會會長周邁平及督導黃于文主持的圓桌會議，以【疫來疫去 和平共存】為主題，暢談『如何活出不「疫樣」的人生，如何運用佛法的智慧找到安心之道。』。兩位主持人以閒話家常的方式，輕鬆的引入五個循序漸進的議題。黃督導分享在疫情期間，鄰里相約於每晚九點在各自涼臺唱歌打氣！協會副會長王克英感嘆道，在疫情期間生意的停頓，目睹親友的往生，體會到生命的無常。

協會理事陳琳娜師姐感恩Zoom、Vfair等科技平臺成就此次圓桌會議，拉近會員們的距離。協會理事謝芳媛說，保護自己就是保護他人，是慈悲的表現。協會理事孫偉銘以醫師的角度指出，感染前兩天傳染性最高的，口罩和疫苗是切實有效的保護方式。第二分會委員馮漢忠表示，與時時變異的病毒長期打交道，首要增强身心的免疫力和防護力。第一分會李春勇師兄說：遵循大師的教導，就是發揮善的智慧，增長正念和定力。科州的方伶文師姐說，疫情期間，透過雲端學佛，豐富了自己的法身慧命。

溫哥華道場住持 覺初法師表示，因爲疫情的緣故。檢視内心，提起覺性，在確診期間，深感内心變化的虛妄不實，在重整身心後，再度出發。芝加哥道場住持永嘉法師說: 「塞翁失馬焉知非福」，在南非弘法的15年間，因内心不鎖於恐懼中，才有幸看到南非一望無際的湛藍天空，心淨則國土淨。

感動的世界最美，主持人感謝大眾的熱情參與分享，人人發菩提心，上求佛道、下化眾生，實踐人間佛教 (人間社尊怡供稿) 。

透過科技召開 元宇宙會議。
透過科技召開 元宇宙會議。
覺初法師（左上）督導黃于文（右上）及協會會長周邁平。
覺初法師（左上）督導黃于文（右上）及協會會長周邁平。
總會長 心保和尚致詞 西來寺住持 慧東法師（右）。
總會長 心保和尚致詞 西來寺住持 慧東法師（右）。
圓桌會議談 『如何運用佛法的智慧找到安心之道』。
圓桌會議談 『如何運用佛法的智慧找到安心之道』。
虛擬會議室隨時開放，全球佛光人上線瀏覽。
虛擬會議室隨時開放，全球佛光人上線瀏覽。

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