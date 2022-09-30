優先救治安 曾偉民參選芝加哥11區區長

曾偉民(前坐者右五)宣布參選，獲數百位民眾到場支持。(特派員黃惠玲／攝影)

「七年前住家附近一宗華人 婦女遭暴力搶劫案，讓我深感社區亟需援手」，曾偉民(Don Don)當下聯合志同道合朋友成立華埠 治安互助隊，這支義工隊伍長期默默巡邏社區、監看街頭攝影、協助華人報警、及時發布治安警告，七年來成為許多商家與民眾的公共安全支柱，有感於治安持續惡化，曾偉民28日在數百名支持者陪同下，決定再邁進一步服務社區，宣布參選芝城11區區長。

曾偉民將以改善公共安全為主要政見。(特派員黃惠玲／攝影)

包括芝城中華會館主席伍健生及多位元老、大芝加哥 華僑華人聯合會新當選主席吳灝、數十位芝加哥消防隊隊員以及曾偉民支持者約200多人，均出席了這場曾偉民參選餐會。他也是目前該區區長確定參選者中，除李惠華外的第二位華裔候選人。

政見主打「改善治安」的他表示，如果生活環境時常必須提心吊膽，出門總是緊緊張張缺乏安全感，那麼就無法「安居樂業」，「我重視商業發展、教育品質，也希望促進交通建設，然而要達成這些目標，最基本的必須讓居民擁有安心、安全的環境」。

擔任芝加哥消防隊員20年的曾偉民(前左三穿紅色襯衫者)獲得許多打火弟兄的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

曾偉民說，他是家族第六代的在美華人，祖父、父親都經營餐館，自己也從小在餐廳長大，在芝加哥消防局擔任消防員達20年的的曾偉民能說台山話，「我在11區已經住了30年，這裡就是我的社區、我的家，看到現在治安無解，民眾惶恐的情況，我知道我必須站出來」。

曾偉民說，如今警力愈來愈有限，司法系統處處瓶頸，單靠檢警力量完全無法解決治安問題，他如當選的話，將強化居民投入社區行動，此外也將推廣公共安全教育，讓更多華人了解報警的重要，以及遇到治安事件的應急處理方式。

曾偉民(左一)與父母、妻子還有兩位女兒感謝與會者對他參選的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

在教育方面，出身移民家庭的曾偉民有三個孩子，每個都就讀芝加哥公校，「向新移民父母、學生提供完善的雙語資訊及服務，是他們在新環境立足的基礎」，曾偉民表示，他將會敦促公校強化上述服務，至於華埠社區高中的興建，曾偉民表示，他反對將華埠高中建在芝公校系統提案的24街夾州街，原因包括該預定地為第三區的轄區，而且與華埠有一段距離，加上原公屋住戶強力反對，「我們應該對其他社區與居民權益彼此尊重」，他如勝選將大力爭取在華埠附近建設新高中。

200多名支持者出席了曾偉民角逐11區區長宣布會。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城選區重畫後，華埠已經從原來的25區畫入第11區，這也意味著該區華人居民人數占比更高，曾偉民表示，芝加哥華埠是全美唯一逆勢成長的中國城，但近兩年因為治安問題「逼走」了不少住民，他重申要留住居民，安居樂業的環境十分重要，他將「促進凝聚新一代的社區向心力，讓他們在11區扎根，而不是遷離」。