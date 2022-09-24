松年老友秋季慶生會 98歲黃超蓮養生有道

高齡98歲的黃超蓮(前右一)耳聰目明、健步如飛，讓松年中心主任徐捷雯(後)自嘆不如。(特派員黃惠玲／攝影)

住在芝城 北區的黃超蓮日前獨自轉了兩趟車到華埠 ，耳聰目明且健步如飛的她，臉上化著淡妝、穿著清爽洋裝，誰都無法相信她已經高齡98，專程出席華人諮詢服務處松年中心慶生會的她說，看看老朋友、每天走路跟吃得健康，是她維持健康的養生之道。

松年中心日前在華埠名軒餐廳舉辦2022年秋季慶生會，黃超蓮與另一位同齡98歲的陳葉麗群，以及其他至少13位超過90歲的耆出席了活動，80歲及以上到場的長輩也有102人，松年中心主任徐捷雯說，很多老人家在松年結交了不少好友，豐富的社交生活充實了精神糧食，也助益了身體健康。

松年中心90歲及以上的當季壽星。(特派員黃惠玲／攝影)

徐捷雯說，創立於1993年的松年中心，一開始只有17名會員，29年來至今會員成長到約600位，尤其疫情 完全沒有阻礙中心的發展，雖然過去兩年幾乎所有興趣班都暫停推出，但「我們的工作人員持續關懷成員，包括提供防疫品、餐點或協助解決其他緊急事件」，她表示，現在隨著疫情緩解，許多課程陸續恢復，而最受老人家歡迎的旅遊活動，也開始推出近程郊遊。

每年四次的季度慶生會也重新開始，徐捷雯說，這次的慶生會參加人數多達400多位報名參加，因此不得不分成兩個梯次舉行，耆老們出席踴躍，其中許多人因為疫情已經很長時間沒有見到老友，當天餐會氣氛也顯得格外熱絡。

松年中心歌唱班獻唱。(特派員黃惠玲／攝影)

松年中心特別感謝過去幾年「匿名」全額資助慶生餐會的「無名小子」，讓老人家有機會品嚐美食、與老友見面。中心也對連續六年贊助耆老中秋禮包的芝城福建商會表達了感謝，商會創始會長鄭時坦、會長黃寶章與副會長柳星也到場向長輩們祝賀生日，福建商會今年共向五家華埠與附近的老年公寓送出500份禮包。

鄭時坦等人表示，尊老是中華民族的傳統美德，商會非常支持發揚與傳承敬老精神。

餐會席間，松年中心唱歌班為大家獻唱「生日歌」、「松年之歌」等曲目。