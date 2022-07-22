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庫克郡擬免除低收入戶10億醫療欠債 專人一筆勾銷

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡郡長普瑞科溫可(左二)表示，她將從聯邦救援計畫撥款解決該郡郡民積欠的約10億醫療債務。(庫克郡郡長辦公室提供)
庫克郡郡長普瑞科溫可(左二)表示，她將從聯邦救援計畫撥款解決該郡郡民積欠的約10億醫療債務。(庫克郡郡長辦公室提供)

還在為償還龐大醫療費用帳單傷透腦筋的庫克郡居民有福了，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwikle)21日宣布，從今年秋季開始，符合收入與積欠過多醫療帳單的郡民，將會收到所有醫院帳單未繳金額已經免除的通知，她估計將有10億元醫療債務將因此一筆勾銷。

普瑞科溫可說，債務人不需要提出申請，免除這筆債務也不會在報稅時造成不利，她解釋，郡府預備在未來三年向「消滅醫療債務」(RIP Medical Debt)組織支付1200萬元，作為買斷庫克郡各醫院積累醫療債務費用。

「消滅醫療債務」主要並非向欠債者討債，而是向醫療機構協商，然後使用捐款來支付醫院同意清除欠債紀錄的金額，通常都是患者最初接受醫療服務的原始費用，而非累計利息及罰款後的總額，郡府希望能夠因此為郡民取消累計約10億的醫療債務。

郡長表示，該經費將從聯邦發給該郡的紓困救援資金撥出，她對於此計畫獲得白宮支持深具信心。普瑞科溫可說，取消醫療債務將有助於提升家庭經濟安全，並鼓勵人們有病時應該求醫，不必因為擔心被追討之前醫療費而不敢看醫生。

符合該項最新福利者，必須是庫克郡郡民，且在2020年3月30日及之後接受過醫療服務，其他條件包括：家庭收入低於聯邦貧窮線四倍者，或醫療帳單開銷超過年收入5%者，應支付的醫療費已經逾期達18個月到七年或以上者，在醫院的帳戶已經列入壞帳者。

「消滅醫療債務」屆時將跟醫院直接協調打包買入這些債務，一般而言，積欠時間越長的債務，最終售價越便宜。

醫療債務不僅在庫克郡是部分居民卸不掉的負擔，在全美也是導致個人破產的主因，根據消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)的數據，17%到35％的美國成年人都背付了醫療債務，其中非裔、西語裔、年輕人與低收入者的醫療債務比率最高。

該局提到，這類債務常常導致人們逃避就醫，產生身體、心理健康問題，並可能因此引發訴訟，最終不得不宣布破產，尤其疫情期間，解決醫療債務為當務之急。

庫克 醫療費 醫療帳單

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