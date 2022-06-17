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密州紀夢奇命案 檢察官傳舉槍自盡 好友稱其深受心理健康問題困擾

特派員黃惠玲／綜合報導
在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)
在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

對密蘇里州華婦紀夢奇遭夫婿艾立吉(Joseph Elledge)殺害案傾注所有心血的檢察官奈特(Dan Knight)，日前驚傳在家中舉槍自盡，而他最後一次公開受訪的影片，剛剛在「調查發現」頻道(Investigation Discovery)播出，奈特在這集聚焦紀案的節目中說，「我希望當這一集播出時，那些和紀夢奇處境相似者會意識到，有很多資源可以幫助家庭暴力倖存者…，如果能拯救一個人，這一切都是值得的。」

奈特陳屍家中 震驚社區

奈特是在本月4日早上，被發現死於其位於哥倫比亞市的家中，布恩郡(Boone County)法醫辦公室證實其死因為明顯槍傷，根據奈特多年好友涂瓦德爾(Brad Twaddle)表示，奈特深受情緒困擾已久，「奈特沒有公開他的心理健康問題，通常他只向密友傾訴」，涂瓦德爾說，「奈特很掙扎，雖然知道的人不多，但我們都了解他很努力與疾病戰鬥」，涂瓦德爾說，「如果要從奈特的死亡要找出意義，那就是心理健康非常重要」。

今年11月滿56歲的奈特，已在布恩郡擔任檢察官長達15年，他「對任何案件都投注大量精力」，突發死訊讓許多人感到震驚。

紀案始末影片 日前播映

「調查發現」頻道12日播出了半年前奈特接受「與扎恩談案」(On the Case with Paula Zahn)訪問分析紀案始末的影片，這集名為「泥中之針」(A Needle in the Mud)的影片全長一小時，包括奈特、報導過該案的當地媒體記者、紀夢奇的友人林莉(Li Lin)，還有紀夢奇父母都在該節目出現。

奈特還帶着該節目的劇組人員去了艾立吉與紀夢奇居住的公寓大樓，還有找到紀遺骸的岩石橋州立公園。

奈特在節目中說，艾立吉在全案初期接受過電視採訪時，至少有兩次以「過去式」提到了失蹤的妻子，且還向警方暗示紀夢奇有婚外情，並只妻子可能已經飛中國，奈特說，當時他即發現「艾立吉無意懇求幫助」。

無屍控罪困難 堅持起訴

由於紀案偵辦初期，調查人員全面搜索其遺骸可能地點均無所獲，奈特在2020年2月仍堅持對艾立奇提出謀殺控罪，不過他也坦承，當時案件審理因為遺體下落不明而非常艱難，因為「我們不僅要證明她已經死了，還要證明他殺了她」。

這起謀殺案受到新冠疫情影響，拖延了法院庭審，而就在隔年3月25日，紀夢奇的遺骸在岩石橋州立公園發現，全案在去年11月開審，艾立吉也終於承認把妻子屍體埋在公園，但仍不願承認謀殺，而推稱「是夫妻爭吵導致的意外」。

對此，奈特在法庭上出示證據指出，案發當晚艾立吉為妻子按摩，「以他的膝蓋撞擊紀夢奇的背部，打斷了她的肋骨，可能導致她窒息而死」。

為每一宗刑案 伸張正義

在長達兩周的審判中，奈特必須保持精力充沛，開庭期間他唯一休息的時候，就是訴訟開始前，他會在檢察官桌子上吃一根香蕉，同時他仍不忘站起來四處走動，並回顧貼滿犯罪現場照片與地圖的證物板。

審判結束後，奈特不想讓公衆再去想艾立吉，而是呼籲大家回憶紀夢奇逝去的生命，「我們需要談談夢奇，談談她是一位多好的人」。

紀夢奇的雙親在案件審判告一段落後，特別對奈特為女兒伸張正義的努力表達感謝與讚揚。

奈特的母親桑迪在兒子死後發文說，奈特是一個很棒的兒子，他的家人、朋友和同事，也都表達了對奈特的哀悼，「我們會非常想念他」。

紀夢奇 檢察官 心理健康

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