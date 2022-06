密州紀夢奇命案 檢察官傳舉槍自盡 好友稱其深受心理健康問題困擾

在紀夢奇命案中,奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

對密蘇里州華婦紀夢奇 遭夫婿艾立吉(Joseph Elledge)殺害案傾注所有心血的檢察官 奈特(Dan Knight),日前驚傳在家中舉槍自盡,而他最後一次公開受訪的影片,剛剛在「調查發現」頻道(Investigation Discovery)播出,奈特在這集聚焦紀案的節目中說,「我希望當這一集播出時,那些和紀夢奇處境相似者會意識到,有很多資源可以幫助家庭暴力倖存者…,如果能拯救一個人,這一切都是值得的。」

奈特陳屍家中 震驚社區

奈特是在本月4日早上,被發現死於其位於哥倫比亞市的家中,布恩郡(Boone County)法醫辦公室證實其死因為明顯槍傷,根據奈特多年好友涂瓦德爾(Brad Twaddle)表示,奈特深受情緒困擾已久,「奈特沒有公開他的心理健康 問題,通常他只向密友傾訴」,涂瓦德爾說,「奈特很掙扎,雖然知道的人不多,但我們都了解他很努力與疾病戰鬥」,涂瓦德爾說,「如果要從奈特的死亡要找出意義,那就是心理健康非常重要」。

今年11月滿56歲的奈特,已在布恩郡擔任檢察官長達15年,他「對任何案件都投注大量精力」,突發死訊讓許多人感到震驚。

紀案始末影片 日前播映

「調查發現」頻道12日播出了半年前奈特接受「與扎恩談案」(On the Case with Paula Zahn)訪問分析紀案始末的影片,這集名為「泥中之針」(A Needle in the Mud)的影片全長一小時,包括奈特、報導過該案的當地媒體記者、紀夢奇的友人林莉(Li Lin),還有紀夢奇父母都在該節目出現。

奈特還帶着該節目的劇組人員去了艾立吉與紀夢奇居住的公寓大樓,還有找到紀遺骸的岩石橋州立公園。

奈特在節目中說,艾立吉在全案初期接受過電視採訪時,至少有兩次以「過去式」提到了失蹤的妻子,且還向警方暗示紀夢奇有婚外情,並只妻子可能已經飛中國,奈特說,當時他即發現「艾立吉無意懇求幫助」。

無屍控罪困難 堅持起訴

由於紀案偵辦初期,調查人員全面搜索其遺骸可能地點均無所獲,奈特在2020年2月仍堅持對艾立奇提出謀殺控罪,不過他也坦承,當時案件審理因為遺體下落不明而非常艱難,因為「我們不僅要證明她已經死了,還要證明他殺了她」。

這起謀殺案受到新冠疫情影響,拖延了法院庭審,而就在隔年3月25日,紀夢奇的遺骸在岩石橋州立公園發現,全案在去年11月開審,艾立吉也終於承認把妻子屍體埋在公園,但仍不願承認謀殺,而推稱「是夫妻爭吵導致的意外」。

對此,奈特在法庭上出示證據指出,案發當晚艾立吉為妻子按摩,「以他的膝蓋撞擊紀夢奇的背部,打斷了她的肋骨,可能導致她窒息而死」。

為每一宗刑案 伸張正義

在長達兩周的審判中,奈特必須保持精力充沛,開庭期間他唯一休息的時候,就是訴訟開始前,他會在檢察官桌子上吃一根香蕉,同時他仍不忘站起來四處走動,並回顧貼滿犯罪現場照片與地圖的證物板。

審判結束後,奈特不想讓公衆再去想艾立吉,而是呼籲大家回憶紀夢奇逝去的生命,「我們需要談談夢奇,談談她是一位多好的人」。

紀夢奇的雙親在案件審判告一段落後,特別對奈特為女兒伸張正義的努力表達感謝與讚揚。

奈特的母親桑迪在兒子死後發文說,奈特是一個很棒的兒子,他的家人、朋友和同事,也都表達了對奈特的哀悼,「我們會非常想念他」。