芝機場設11座行動哺乳站 方便餵奶

芝加哥歐海爾機場與中途機場，今夏推出11座行動哺乳站，提供媽媽們餵奶的封閉空間。(Mamava臉書)

為便利帶著嬰兒旅行的媽媽們哺乳，芝加哥 歐海爾國際機場 與中途國際機場今夏推出全新的11座行動式哺乳站，供有需要的母親們免費使用。

芝加哥航管局表示，目前歐海爾機場預定裝設10座，已經有八座啟用，中途機場的一座也已就位開放使用。航管局局長李傑米(Jamie Rhee)表示，該局一直在努力提升使用芝加哥機場的乘客體驗，「這些哺乳站為家庭旅客提供了便利，也讓更多母親能夠在現有的固定親子哺乳房外，有更多的選擇」。

面積約50平方呎的行動式哺乳站內，設有一張桌子、兩張長椅、一面鏡子、感應照明燈及天花板通風口，還有電源插座供擠奶器等設備充電。

這項哺乳站採用Mamava的產品，該公司在2015年推出此設計，目前已經在全美各地的辦公室、機場、商場、醫院、軍事基地、大學與體育館等地點，安裝多達2000座哺乳站，芝加哥地區則在士兵球場、麥克米克展覽中心都已經設立。

該公司創辦人梅爾(Sascha Mayer)說，這對需要封閉環境餵寶寶母奶的媽媽們非常實用，該公司在位於佛蒙特的工廠共生產三種尺寸的行動哺乳站，價格從一萬到2.5萬元不等，芝加哥兩大機場所訂購的11座哺乳站，總價約22萬元。

目前全美已有69座機場安裝共176個Mamava哺乳站。

在Mamava進駐芝城機場前，歐海爾機場僅有五間哺乳房，中途機場僅有一間，新的行動哺乳站設立，也符合伊州聯邦參議員譚美 (Tammy Duckworth)推動的「母親友好機場改善法案」(Friendly Airports for Mothers Improvement Act)，該法案已於2020年11月簽署通過。