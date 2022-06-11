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芝華商會龍舟賽 25日譚繼平公園登場

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝城華商會宣布25日舉行2022年龍舟賽，並邀請大家踴躍前往共襄盛舉。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝城華商會宣布25日舉行2022年龍舟賽，並邀請大家踴躍前往共襄盛舉。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝城華商會宣布，今年的龍舟賽將在25日於譚繼平公園舉行，參賽隊伍多達30組，預料將為華埠帶來暢望人氣。此外，華商會也提到，該會已經選出現任副會長李建明擔任新一屆會長。

當天的發布會由華商會董事長梅施美英主持，她說，龍舟賽是華埠每年夏季盛事，每次活動都至少吸引上萬民眾、遊客到訪，帶旺華埠商圈人氣，她也對大力贊助活動的Rivers Casino、Ameristar Casino、Hard Rock Casino、Horseshoe Casino等到場代表致謝。

華商會現任會長麥克肖恩(Patrick McShane)表示，去年龍舟賽因為疫情僅18支隊伍參賽，今年參賽隊伍增至30個，幾乎恢復到2019年有34隊角逐的盛況。他特別感謝25區區長盧漢士協助爭取舉辦比賽場地的優惠，他說，今年的龍舟賽一如既往，盈餘將捐給華埠地區六家小學作為推廣閱讀、識字之用。

盧漢士說，華埠從明年市級選舉過後，將畫出25區成為11區的轄區，但他仍會一如既往的支持中國城的所有活動，他也提到，芝市府新預算案已經確定撥出7000萬作為新建華埠高中的經費，這也意味著爭取多年的社區高中終於往前邁進一大步，他鼓勵居民多多參加接下來的公聽會。

龍舟賽籌備會主席黃安立表示，25日的賽事從早上8時進行至下午5時，活動現場還有兒童遊戲活動及精彩節目表演，相關信息，可查詢華商會官網：https://reurl.cc/zZ7jWN，或致電(312)326-5320。

華埠 芝城 疫情

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