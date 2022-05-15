我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

Hard Rock 娛樂中心YouYu 亞洲風味及各式美食多多 歡迎光臨

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino Youyu（有馀）YouYu 亞洲風味及各式美食多多，歡迎光臨！
Hard Rock Casino Youyu（有馀）YouYu 亞洲風味及各式美食多多，歡迎光臨！

本報芝加哥訊

地址位於 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino Northern Indiana 賭場內 YouYu Noodle Bar 中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，推出多款美食每天從中午12點開始至淩晨2點為大家提供令人唾涎的各種新鮮的亞洲風味美食，包括燒賣、上海小籠包、紅油炒手、炸蝦春捲和越南春捲等精美點心，還有官保雞丁、黑椒牛、椒鹽蝦、雙菇玉子豆腐、以及粵港式粉、麵及各式炒飯，包括越南粉、港式雲呑麵、港式牛腩麵、臺式牛肉麵、泰式辣海鮮麵、韓式辣海鮮麵、火鴨麵、泰式炒河粉、星洲炒米、幹炒牛河，還有揚州炒飯、火鴨飯、叉燒飯、牛腩飯和貴妃雞飯等。YouYu（有餘）中餐部是 Hard Rock Casino 的五家餐廳之一。總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們製作美食的全過程，以及Youyu中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在 YouYu 時尚的優美環境中享受美食。

除 Youyu（有餘）中餐廳美食外，Hard Rock 還配備 Hard Rock Cafe,高檔牛排屋，義大利Constant Grind Coffee，三明治西點。還有一個可容納1954人的大型高級表演劇場，堪稱六星級的博彩娛樂設施。該娛樂中心從精緻的餐飲到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

總投資3億美元的 Hard Rock Casino Northern Indiana坐落在密西根湖岸邊陸地上，是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心，是鎮上最好的博彩娛樂遊戲中心。Hard Rock 娛樂中心擁有80多張桌面遊戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，目前為止芝加哥最佳的遊戲規則。100倍的骰子臺並提供 $25000 美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和超過1400臺最新款角子老虎機（即將迎來超過200臺新的老虎機更刺激）等的博彩娛樂設施（必須年滿21歲）。

要瞭解更多關於亞裔社區的特殊設施服務，請致電亞洲服務團隊。亞裔市場發展部總監 Jenny Moy（219）895-2452或發送電子郵件至 [email protected]。行政主持人邵建業(JJ)（219）895-2743或 [email protected]（通曉粵語/普通話）。執行主持人 Ly Voong（219）895-2762 或 [email protected]（通曉越南語、粵語/普通話）。執行主持人 Canh Nguyen，219-895-8312，[email protected]（通曉越南語）。有關 Hard Rock International的更多資訊，請訪問 www.hardrock.com或shop.hardrock.com。

美食 越南 亞裔

上一則

福興銀行成立三十周年春季大酬賓 定期存款年利率高達 2.00% APY1

下一則

許氏新鮮春參首發上市空運到府 保留威州花旗參活性營養

延伸閱讀

South Coast Plaza亞太美食節 30元嘗五道美食

South Coast Plaza亞太美食節 30元嘗五道美食
好市多熱門美食除了烤雞還有這三樣 網推薦秒殺款

好市多熱門美食除了烤雞還有這三樣 網推薦秒殺款
藝術、美食…台灣文化節 金山數千人同歡

藝術、美食…台灣文化節 金山數千人同歡
亞裔月美食登場 新秀廚師展身手

亞裔月美食登場 新秀廚師展身手

亞裔傳統月 看亞裔廚師展示亞洲美食力量

亞裔傳統月 看亞裔廚師展示亞洲美食力量

單口喜劇演員台上遇襲 克里斯洛克開玩笑：威爾史密斯？

單口喜劇演員台上遇襲 克里斯洛克開玩笑：威爾史密斯？

熱門新聞

22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

2022-05-09 13:13

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係