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1月4起 芝捷運華埠站搶案頻傳 警籲提供線索

特派員黃惠玲／芝加哥報導
涉嫌在華埠與市區捷運搶劫的18歲的麥克拉里，還在高中就讀。(芝警局)
涉嫌在華埠與市區捷運搶劫的18歲的麥克拉里，還在高中就讀。(芝警局)

芝加哥警察局表示，過去一個月，華埠紅線捷運車站已經發生至少四宗搶劫案，其中一名涉案嫌犯在公眾提出有力信息下落網，其他三案則仍未偵破，芝警局呼籲踴躍提供線索，協助執法人員遏止相關犯罪。

這四起發生在華埠捷運站的搶案的時間、地點，分別是4月1日晚間6時30分、4月9日下午2時55分、4月25日下午2時10分，以及5月3日清晨5時40分，分別發生在捷運車站、車廂。

警方表示，4月25日在華埠搶劫一名乘客的非裔嫌犯已經落網，警局指出，18歲的麥克拉里(Donvon McClary)被控搶劫罪、嚴重毆打乘客罪以及竊盜罪，法官道金斯(Barbara Dawkins)在保釋聽證會中，裁決他必須繳交5000元保釋金後，才能戴上電子監控設備釋放候審。

麥克拉里25日下午2時許，在華埠紅線列車上，搶走一名22歲男子的手機，受害人被搶後雖然立刻捂住臉與頭部，但麥克拉里仍不斷毆打他，還將受害者從車座位上拉了起來，接著列車抵達華埠車站，受害者立即跑出該車廂進了另一節車廂，沒想到劫匪緊追不捨，在該車廂繼續毆打受害人後逃逸。警方說，被害者嘴唇因此縫了三針。

經目擊者提供描述，該名搶匪為20到30歲間的非裔男性，身高約5呎8吋到5呎10吋間，留著黑短髮，穿著一件迷彩夾克，經發現與4月21日晚間8時於紅線湖街(Lake St.)捷運站，搶走一名18歲男性手機的竊賊穿著類似。

警方在4月27日公布涉及上述兩件搶案的監視攝影機所拍下的相片，5月2日警方接獲民眾線報，稱該名搶犯為他所認識的高中學生麥克拉里，警方6日順利將其逮捕歸案，根據麥克拉里的公設辯護人表示，嫌犯還在念高中，也在YMCA擔任義工，同時也兼差當Youtuber製作人。

警方呼籲任何有線索民眾，撥打(312)747-8384提供信息。

華埠 捷運 手機

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