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Ivy Garden 常青藤社區活動中心 舉辦慶祝母親節文娛活動場面熱鬧

本報芝加哥訊
Ivy Garden 常青藤社區活動中心舉辦慶祝母親節文娛活動場面熱鬧！
Ivy Garden 常青藤社區活動中心舉辦慶祝母親節文娛活動場面熱鬧！

地址位於2929 S. Halsted St.的 Ivy Garden Adult Activity Center 常青藤社區活動中心日前正式開放。該活動中心針對老人而設，凡年滿60歲或以上的伊州居民，身體符合特定指標，以及符合資產方面的要求均可報名參加。中心的服務/活動項目包括：信件協辦、購物協助、健康監督、交通接送、文娛活動（麻將、乒乓球、象棋、卡拉OK等），還有身體鍛鍊場所和免費午餐。是老年人身心健康的最佳選擇！

為慶祝母親節，該中心日前舉辦慶祝母親節文娛活動，有太極、扇舞、合唱、卡拉OK和抽獎等娛興節目，該中心還安排了常青藤托幼班小朋友為大家表演唱歌和送給現場媽媽每人一支精美玫瑰花，祝媽媽們節日快樂，并為現場老人的午餐加菜，最後切蛋糕，讓現場所有老人們都開心不已，場面熱鬧非常。

歡迎報名常青藤社區活動中心。該中心的服務時間：周一至周五，上午9：00-下午3：00.地址：2929 S. Halsted St. Chicago, IL 60608,詳情請致電：（312）929-4577。

 

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