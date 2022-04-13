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芝失蹤華男醫院尋獲 遭劫車頭部重創

特派員黃惠玲／芝加哥報導
失蹤的雷振述7日清晨倒臥在25街夾普林斯頓街口，被清潔人員發現後送醫。(特派員黃惠玲／攝影)
失蹤的雷振述7日清晨倒臥在25街夾普林斯頓街口，被清潔人員發現後送醫。(特派員黃惠玲／攝影)

居住在芝加哥橋港區的一名61歲華男，6日晚間11時許開車失蹤，家人心急如焚，沒想到三天後終於找到人時，這名原本身體健康的華男，因頭部遭到嚴重毆打，躺在加護病房至今仍未清醒，芝加哥第九警分局表示，初步研判受害人遭遇暴力搶劫、劫車，事發時被打昏在華埠街頭，清晨才由街道清掃人員發現送醫。

受害的61歲華男雷振述(Jin Yue Lew)，之前在一家郊區十分受到歡迎的中餐館擔任廚師，許多人因此都稱他為「雷師傅」，熟識的友人聽到雷振述遇劫重傷的消息，都十分震驚，「華埠的治安真的太差了」。

第九警分局的報案紀錄顯示，雷振述最後一次出現，是6日晚間11時左右，他到過南環區一棟公寓訪問親友，之後一直沒有回到位於47街與波斯街的橋港區住家，苦尋不着雷振述的親人，除了在社交媒體刊登尋人啟事，希望公眾協尋外，也在8日凌晨1時許報警。

警方9日接獲醫院通報，有一名身分不詳的亞裔男子，住在該醫院的加護病房，頭部遭到嚴重毆打，判斷為外力導致，因此通報警方，警局接獲信息後，立即在午夜趕往醫院，初步了解後推斷該名男子應為失蹤多日的雷振述，因此通知家人前往指認。

雷振述兒子到醫院後，確認躺在加護病房不醒人事的就是他失蹤的父親。醫院也告知家人，由於雷振述傷勢嚴重，醫院已對其進行了好幾次腦部手術。親友稱，到11日晚間為止，雷振述都還未清醒。

受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)
受害人事發時所開的Lexus休旅車，至今仍未尋獲。(警方提供)

第九警分局表示，雷振述是在7日清晨，被芝加哥市街道清掃人員發現倒臥在華埠25街夾普林斯頓街(Princeton St.)路口，當時他已不醒人事，清潔人員立即叫了救護車將其送醫。

根據醫院與發現雷振述清潔人員提供的訊息，雷振述的頭部傷勢，明顯為遭到外力毆打造成，警局表示，由於雷振述當天所駕駛的2008年份Lexus休旅車失去蹤影，推斷受害人遇到搶劫、劫車，可能因此本能反抗而遭到痛毆，目前警方仍在調查該案，且受害者還未清醒，所以無法完全確認案情，警局也呼籲民眾踴躍提供線索。

華埠 華男 芝加哥

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